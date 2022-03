Das Marktumfeld für Shell wird etwas rauer - bleibt für den Energieriesen aber natürlich immer noch prädestiniert, um weiterhin satte Gewinne zu erzielen. So haben die Ölpreise am Mittwoch die starken Gewinne aus dem frühen Handel erneut wieder abgegeben. Am Ende gaben Brent- und WTI-Öl leicht nach.Der Ukraine-Krieg dominiert weiter den Handel an den Finanzmärkten. Die vage Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine bremste am Nachmittag die Ölpreise. Es würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...