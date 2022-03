Diese strategische Initiative bringt unsere globalen Sektoren zusammen: Luftfahrt, Brücken, Gebäude, Häfen Marine, Eisenbahn Transit, Straßen Autobahnen und Wasser.

T.Y. Lin International, ein weltweit anerkanntes Full-Service-Infrastrukturberatungsunternehmen, hat eine neue Markenstrategie vorgestellt, um seine globalen Aktivitäten zu vereinheitlichen. Die vereinheitlichte Marke wird Kunden effektiver mit den multidisziplinären globalen Engineering-Ressourcen von TYLin verbinden, um Infrastrukturherausforderungen mit innovativen und technisch fortschrittlichen Lösungen auf regionaler und lokaler Ebene zu begegnen.

Das vormals als T.Y. Lin International bekannte Unternehmen wird ab sofort als TYLin auf den Markt gehen. Ein neu gestaltetes Logo, ebenfalls Teil der neuen Markenstrategie, repräsentiert das Konzept "Verbindungen", das im Mittelpunkt der Markengeschichte von TYLin steht. Als globales Ingenieurbüro verbindet TYLin Kunden mit innovativem Denken und globalen Ressourcen, um ihren wichtigsten Infrastrukturherausforderungen zu begegnen und die Verbindung von Menschen, Orten und Gemeinschaften zu verbessern.

Die Geschichte hinter der Entwicklung der neuen Marke und des Logos von TYLin kann auf der neuen Website des Unternehmens www.TYLin.com nachgelesen werden.

In der Vergangenheit wurde TYLin für seine Expertise bei der Gestaltung ikonischer Brücken anerkannt. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen als weltweit führender Anbieter von Ingenieurdienstleistungen und Vordenkern für alle Segmente der gebauten Umwelt etabliert, darunter Luftfahrt, Gebäude, Eisenbahn und Transit, Straßen und Autobahnen, Wasser sowie Brücken. Die strategische Markenpositionierung von TYLin unterstreicht das umfassende Wissen und die Erfahrung des Unternehmens in all diesen Bereichen.

"Die aufgefrischte Marke TYLin baut auf dem Vermächtnis der Innovation auf, das von unserem Gründer Professor Tung-Yen (T.Y.) Lin geschaffen wurde, und auf den langjährigen Beziehungen, die wir zu unseren Kunden auf der ganzen Welt pflegen", sagte Matthew Cummings, PE, Präsident und Chief Executive Officer von TYLin. "Die Umbenennung signalisiert unser erneutes Engagement, unsere Kunden mit der technischen Expertise, dem innovativen Denken und den Ressourcen zu verbinden, die sie benötigen, damit wir gemeinsam weiterhin das Leben der Menschen in den Gemeinden, denen wir dienen, verbessern können. Es wird auch die Einheit innerhalb unseres Unternehmens fördern und die Prozesse für unsere Mitarbeiter optimieren, um mit ihren globalen Kollegen in Kontakt zu treten und mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Die neue Marke TYLin basiert auf drei wesentlichen Säulen: Zugängliche Menschen, die die Ziele der Kunden verstehen und zusammenarbeiten, um eine nahtlose Bereitstellung technologischer Lösungen durch einen Lebenszyklusansatz zu ermöglichen; Bewährte Fähigkeiten und technische Exzellenz; und Zugang zu globaler Erfahrung mit innovativen Designs in fortschrittlicher Mobilitätsinfrastruktur, intelligenten Gebäuden und nachhaltigen Wasserlösungen.

Seit 1989 gehört TYLin zur Dar Group, einem internationalen Netzwerk professioneller Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 17.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern. TYLin, die führende Marke innerhalb von Dar's Global Infrastructure (GI) Pillar, hat 3.200 Mitarbeiter in 11 Ländern.

Die Strategie zur Vereinheitlichung der globalen Marke TYLin ist Teil eines stufenweisen, mehrjährigen Ansatzes, der alle TYLin-Büros und GI PILLAR-Unternehmen weltweit enger aufeinander abstimmen und den Zugang zu globalen Ressourcen erleichtern wird, um Kunden zu unterstützen und verbesserte Karriereentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter zu bieten.

Über TYLin:

TYLin wurde 1954 gegründet und ist ein weltweit anerkanntes Full-Service-Infrastrukturberatungsunternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer, kostengünstiger und baubarer Designs für den globalen Infrastrukturmarkt verschrieben hat. Mit 3.200 Mitarbeitern in 65 Niederlassungen in ganz Amerika, Asien und Europa bietet das Unternehmen Unterstützung bei Projekten unterschiedlicher Größe und Komplexität. TYLin ist ein Mitglied der Dar Group, einer globalen, in Privatbesitz befindlichen Unternehmensgruppe für professionelle Dienstleistungen, und ihrer branchenführenden Familie globaler Infrastrukturunternehmen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.tylin.com.

