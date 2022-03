Kägwerks erhält Vertrag über 24 Mio. USD für den Dock LiteTM Intra-Soldier Networking HUB

Kägwerks, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für taktische, vom Bediener getragene Netzwerke, gibt den Erhalt seines bisher größten Auftrags für den Brustgurt-Netzwerkknoten D.O.C.K. LiteTM bekannt. Der Vertrab über 24 Mio. USD Vertrag setzt den Einsatz des D.O.C.K. LiteTM in weiteren Kampfeinheiten fort.

Das D.O.C.K. LiteTM-System kombiniert eine robuste Brustbefestigungslösung für das Endgerät des Soldaten (EUD) mit einem Netzwerk-Hub, um verschiedene vom Soldaten getragene Funkgeräte, Peripheriegeräte wie die Enhanced Night Vision Goggles (ENVG-Bs) der Armee und vom Soldaten getragene Datenquellen anzuschließen. Der D.O.C.K. LiteTM-Hub unterstützt sowohl Kabel- als auch sichere Intra-Soldier Wireless (ISW)-Netzwerkverbindungen, wodurch Kabelsalat, Gewicht, Volumen und Kosten für jeden Soldaten reduziert und gleichzeitig sein Situationsbewusstsein und seine Kampfeffektivität verbessert werden.

"Wir freuen uns, das Nett Warrior-Programm zu unterstützen und schätzen das Vertrauen, das die Armee in Kägwerks gezeigt hat, um diese wichtige Lösung für den Soldaten bereitzustellen, voll und ganz", sagte James Schueren, CEO von Kägwerks. "Die D.O.C.K. LiteTM-Plattform und die in der Entwicklung befindlichen Systeme der nächsten Generation werden die taktischen Operationsanforderungen der Infanterie, Spezialtruppen, des Zoll- und Grenzschutzes, der Strafverfolgung und der Ersthelfer in Zukunft unterstützen."

Über Kägwerks

Kägwerks ist ein kleines Unternehmen im Besitz von dienstunfähigen Veteranen (SDVOSB), das aus einem talentierten Team von Personen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Design und Technik besteht. Unser Ziel ist es, die Dynamik zu verändern, indem wir intelligente taktische Lösungen identifizieren und bereitstellen. Wir dienen. Wir innovieren. Wir erledigen es. Wir streben danach, Exzellenz zu leben. Unser Fokus liegt auf der Entwicklung robuster, taktischer, fortschrittlicher Hardware und Kommunikationstechnologie für einen universell vernetzten Kriegskämpfer.

Um mehr über das in Privatbesitz befindliche Unternehmen, Kägwerks, zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: www.kagwerks.com oder kontaktieren Sie uns unter info@kagwerks.com.

