The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.03.2022



ISIN Name

XS1964737693 M.B.INT.FIN. 19/22 MTN

DE000A1MLQG1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.135

XS1796077789 INTL FIN. CORP. 18/22 MTN

FR0011223205 BNP PAR.H.L.SFH 12/22 MTN

DE000HLB2CG4 LB.HESS.-THR.0511B/012

XS0680904827 TELIA COMPANY AB 11/22MTN

