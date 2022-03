The following instruments on XETRA do have their first trading 17.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.03.2022Aktien1 IT0001012639 Assiteca S.p.A.2 IT0005246191 Comer Industries S.p.A.3 IT0005347429 Digital Value S.p.A.4 IT0005254252 Digital360 S.p.A.5 IT0005378333 Farmae' S.p.A.6 IT0005337818 Intred S.p.A.7 IT0005075764 Italian Wine Brands S.p.A.8 US5875731060 Mercari Inc.9 AU0000180499 GQG Partners Inc.10 CA65344U1012 Nexus Industrial REIT11 CA67054F1009 NuGen Medical Devices Inc.12 CA06048X1087 Bank of America Corp. CDR13 US12430A1025 BuzzFeed Inc.14 US21873J1088 Core Scientific Inc.15 CA2584841043 Doseology Sciences Inc.16 JE00BL970N11 GAMBLING.COM Group Ltd.17 IL0011595993 InMode Ltd.18 US54911Q1076 Loyalty Ventures Inc.19 JP3681000000 Nippon Steel Trading Corp.20 US65561R1041 Nordic Entertainment Group AB ADR21 US81943N1090 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. ADR22 JP5841400004 Techpoint Inc.23 CA46187N1078 The INX Digital Co. Inc.24 CA76157B1067 ReVolve Renewable Power Corp.25 CA29103R1055 Emergent Metals Corp.26 US4039491000 HF Sinclair Corp.Anleihen/ETF1 US115236AF88 Brown & Brown Inc.2 US115236AE14 Brown & Brown Inc.3 FR0014009A50 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]4 XS2459544339 EDP Finance B.V.5 DE000LB2BNN3 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000A3MQY17 Niedersachsen, Land7 US26442UAP93 Duke Energy Progress LLC8 US53944YAR45 Lloyds Banking Group PLC9 US26442UAN46 Duke Energy Progress LLC10 FR0014008AV3 Erilia S.A. d'HLM11 DE000HLB7119 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB7127 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 USU75091AQ88 S&P Global Inc.14 LU2365458145 BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy15 LU2365457410 BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech16 LU2365458905 BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB