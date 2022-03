DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 17-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

17 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 16 March 2022 it purchased a total of 374,886 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 244,886 130,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.210 GBP1.022 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.188 GBP0.998 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.201198 GBP1.011398

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 16 March 2022 the Company purchased a total of 4,000,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin. The price paid per ordinary shares was EUR1.1880.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 723,946,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4233 1.210 XDUB 08:10:16 00057724147TRLO0 2052 1.210 XDUB 08:12:36 00057724330TRLO0 2200 1.210 XDUB 08:12:36 00057724331TRLO0 625 1.210 XDUB 08:12:36 00057724332TRLO0 4931 1.208 XDUB 08:14:35 00057724407TRLO0 4392 1.204 XDUB 08:15:03 00057724445TRLO0 4438 1.208 XDUB 08:33:35 00057725940TRLO0 4742 1.208 XDUB 08:37:29 00057726259TRLO0 1750 1.206 XDUB 08:38:32 00057726317TRLO0 4613 1.208 XDUB 08:38:42 00057726344TRLO0 2022 1.208 XDUB 08:38:42 00057726345TRLO0 3607 1.208 XDUB 08:38:42 00057726346TRLO0 4903 1.204 XDUB 08:54:21 00057727095TRLO0 2789 1.206 XDUB 09:24:40 00057728457TRLO0 1725 1.206 XDUB 09:25:26 00057728507TRLO0 2722 1.204 XDUB 09:31:08 00057728803TRLO0 1702 1.204 XDUB 09:31:08 00057728804TRLO0 430 1.204 XDUB 09:31:08 00057728805TRLO0 2185 1.202 XDUB 09:45:56 00057729665TRLO0 800 1.202 XDUB 09:45:56 00057729666TRLO0 1699 1.202 XDUB 09:55:43 00057730682TRLO0 1495 1.202 XDUB 09:55:43 00057730683TRLO0 2157 1.202 XDUB 10:06:04 00057731578TRLO0 234 1.202 XDUB 10:11:41 00057732271TRLO0 4021 1.204 XDUB 10:24:35 00057733376TRLO0 3222 1.204 XDUB 10:24:35 00057733377TRLO0 790 1.204 XDUB 10:24:35 00057733378TRLO0 1853 1.206 XDUB 10:39:03 00057734358TRLO0 1921 1.206 XDUB 10:39:03 00057734359TRLO0 448 1.206 XDUB 10:39:03 00057734360TRLO0 159 1.206 XDUB 10:39:03 00057734361TRLO0 3320 1.206 XDUB 10:54:10 00057735456TRLO0 3320 1.206 XDUB 10:54:10 00057735458TRLO0 3320 1.206 XDUB 10:54:10 00057735459TRLO0 2320 1.206 XDUB 11:17:42 00057737231TRLO0 2107 1.206 XDUB 11:17:42 00057737232TRLO0 177 1.206 XDUB 11:17:42 00057737233TRLO0 1611 1.202 XDUB 12:10:30 00057740029TRLO0 3320 1.206 XDUB 12:19:12 00057740367TRLO0 2062 1.206 XDUB 12:19:12 00057740368TRLO0 2027 1.204 XDUB 12:26:42 00057740553TRLO0 2200 1.204 XDUB 12:26:42 00057740554TRLO0 526 1.204 XDUB 12:26:42 00057740555TRLO0 1209 1.202 XDUB 12:43:32 00057741173TRLO0 1921 1.202 XDUB 12:43:32 00057741174TRLO0 1457 1.202 XDUB 12:43:32 00057741175TRLO0 3852 1.200 XDUB 13:17:41 00057742507TRLO0 8 1.200 XDUB 13:30:05 00057743192TRLO0 460 1.200 XDUB 13:34:27 00057743388TRLO0 1513 1.200 XDUB 13:34:27 00057743389TRLO0 995 1.202 XDUB 13:51:14 00057744508TRLO0 3066 1.202 XDUB 13:53:21 00057744681TRLO0 4408 1.202 XDUB 13:55:23 00057744790TRLO0 102 1.202 XDUB 13:59:23 00057745001TRLO0 3346 1.202 XDUB 14:00:42 00057745115TRLO0 490 1.202 XDUB 14:00:42 00057745116TRLO0 2258 1.202 XDUB 14:00:42 00057745117TRLO0 4502 1.200 XDUB 14:04:16 00057745298TRLO0 4598 1.204 XDUB 14:17:38 00057746616TRLO0 5682 1.198 XDUB 14:18:21 00057746749TRLO0 4596 1.194 XDUB 14:18:45 00057746806TRLO0 4249 1.196 XDUB 14:26:31 00057747949TRLO0 1240 1.196 XDUB 14:34:27 00057748890TRLO0 4317 1.196 XDUB 14:34:27 00057748891TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:38:55 00057749128TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:38:55 00057749129TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:38:55 00057749130TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:38:55 00057749131TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:38:55 00057749132TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:40:54 00057749303TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:40:54 00057749304TRLO0 1990 1.192 XDUB 14:40:54 00057749305TRLO0 3629 1.188 XDUB 14:50:02 00057750311TRLO0 1359 1.188 XDUB 14:50:02 00057750312TRLO0 2342 1.196 XDUB 15:22:29 00057752382TRLO0 4430 1.196 XDUB 15:22:29 00057752383TRLO0 2066 1.196 XDUB 15:22:29 00057752384TRLO0 1658 1.196 XDUB 15:28:32 00057752649TRLO0 956 1.196 XDUB 15:28:32 00057752650TRLO0 1878 1.196 XDUB 15:28:32 00057752651TRLO0 1750 1.196 XDUB 15:29:04 00057752696TRLO0 4009 1.200 XDUB 15:32:31 00057752995TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:33:53 00057753058TRLO0 4 1.200 XDUB 15:33:53 00057753059TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:36:26 00057753178TRLO0 3414 1.200 XDUB 15:36:26 00057753179TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:36:26 00057753180TRLO0 319 1.200 XDUB 15:36:26 00057753181TRLO0 1116 1.200 XDUB 15:36:26 00057753182TRLO0 184 1.200 XDUB 15:36:26 00057753183TRLO0 810 1.200 XDUB 15:36:26 00057753184TRLO0 264 1.200 XDUB 15:36:30 00057753187TRLO0 260 1.200 XDUB 15:36:35 00057753191TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:38:10 00057753324TRLO0 1750 1.198 XDUB 15:38:22 00057753346TRLO0 2144 1.198 XDUB 15:38:55 00057753389TRLO0 621 1.198 XDUB 15:40:51 00057753485TRLO0 912 1.198 XDUB 15:40:51 00057753486TRLO0 1750 1.198 XDUB 15:41:31 00057753540TRLO0 232 1.198 XDUB 15:46:48 00057753804TRLO0 4746 1.198 XDUB 15:46:48 00057753805TRLO0 460 1.198 XDUB 15:58:08 00057754482TRLO0 880 1.198 XDUB 15:58:44 00057754498TRLO0 3419 1.198 XDUB 15:58:44 00057754499TRLO0 4595 1.200 XDUB 16:11:01 00057755620TRLO0 4715 1.200 XDUB 16:16:01 00057755975TRLO0 4720 1.200 XDUB 16:19:02 00057756230TRLO0 4291 1.200 XDUB 16:20:11 00057756305TRLO0 646 1.198 XDUB 16:23:31 00057756648TRLO0 198 1.198 XDUB 16:24:43 00057756813TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 491 101.00 XLON 08:08:29 00057724005TRLO0 126 101.20 XLON 08:08:29 00057724006TRLO0 2000 102.20 XLON 08:20:28 00057724966TRLO0 2000 102.20 XLON 08:22:58 00057725226TRLO0 2000 102.20 XLON 08:27:08 00057725466TRLO0 514 102.20 XLON 08:32:04 00057725774TRLO0 6079 102.00 XLON 08:33:30 00057725935TRLO0 201 102.00 XLON 08:33:30 00057725936TRLO0 5991 102.00 XLON 08:34:02 00057725968TRLO0 2689 102.00 XLON 08:37:34 00057726262TRLO0 456 101.80 XLON 08:38:32 00057726316TRLO0 2958 101.60 XLON 08:46:50 00057726767TRLO0 1662 101.60 XLON 08:55:06 00057727160TRLO0 425 101.60 XLON 08:55:06 00057727161TRLO0 2770 101.60 XLON 09:25:35 00057728510TRLO0 5182 101.60 XLON 09:25:35 00057728511TRLO0 573 101.60 XLON 10:22:25 00057733232TRLO0 357 101.60 XLON 10:22:25 00057733233TRLO0 1570 101.60 XLON 10:22:25 00057733234TRLO0 269 101.60 XLON 10:22:25 00057733235TRLO0 1983 101.60 XLON 10:50:43 00057735182TRLO0 901 101.60 XLON 10:54:10 00057735457TRLO0 1171 101.60 XLON 11:11:42 00057736923TRLO0 1496 101.40 XLON 11:17:51 00057737241TRLO0 1229 101.40 XLON 11:17:51 00057737242TRLO0 1000 101.40 XLON 11:19:12 00057737338TRLO0 2997 101.00 XLON 11:41:18 00057738699TRLO0 2860 101.40 XLON 12:24:58 00057740484TRLO0 501 101.40 XLON 12:24:58 00057740485TRLO0 2554 101.20 XLON 12:43:32 00057741172TRLO0 2000 101.20 XLON 12:43:33 00057741177TRLO0 2000 100.80 XLON 12:46:59 00057741345TRLO0 2512 101.00 XLON 13:40:34 00057743681TRLO0 5327 101.00 XLON 13:40:34 00057743682TRLO0 1804 101.20 XLON 13:55:28 00057744804TRLO0 2000 101.20 XLON 14:04:16 00057745299TRLO0 2490 100.80 XLON 14:18:45 00057746807TRLO0 2500 100.80 XLON 14:27:20 00057748076TRLO0 1500 100.80 XLON 14:34:27 00057748889TRLO0 2500 100.80 XLON 14:35:12 00057748934TRLO0 617 100.60 XLON 14:37:53 00057749076TRLO0 3448 100.20 XLON 14:42:29 00057749531TRLO0 2500 100.00 XLON 14:50:02 00057750310TRLO0 245 100.00 XLON 14:50:02 00057750313TRLO0 2000 99.80 XLON 14:54:28 00057750603TRLO0 1000 99.80 XLON 14:54:28 00057750604TRLO0 294 100.40 XLON 15:18:03 00057752063TRLO0 2222 100.40 XLON 15:18:03 00057752064TRLO0 2739 100.40 XLON 15:18:03 00057752065TRLO0 659 100.40 XLON 15:29:31 00057752747TRLO0 908 100.40 XLON 15:29:31 00057752748TRLO0 2472 100.80 XLON 15:32:31 00057752996TRLO0 539 100.80 XLON 15:32:31 00057752997TRLO0 200 100.80 XLON 15:32:31 00057752998TRLO0 1893 100.80 XLON 15:32:31 00057752999TRLO0 3286 100.60 XLON 15:41:23 00057753524TRLO0 356 100.60 XLON 15:41:23 00057753525TRLO0 370 100.60 XLON 15:41:23 00057753526TRLO0 1774 100.60 XLON 15:41:23 00057753527TRLO0 932 100.60 XLON 15:41:23 00057753528TRLO0 1794 100.60 XLON 15:41:23 00057753529TRLO0 2000 100.60 XLON 15:50:46 00057754057TRLO0 2500 100.80 XLON 16:00:39 00057754614TRLO0 1848 100.80 XLON 16:00:39 00057754615TRLO0 720 101.00 XLON 16:12:47 00057755722TRLO0 34 101.00 XLON 16:12:47 00057755723TRLO0 1697 101.20 XLON 16:12:47 00057755724TRLO0 2052 101.00 XLON 16:15:54 00057755971TRLO0 994 101.00 XLON 16:15:59 00057755973TRLO0 582 101.00 XLON 16:18:59 00057756228TRLO0 1269 101.00 XLON 16:19:42 00057756276TRLO0 965 101.00 XLON 16:19:42 00057756277TRLO0 1224 101.00 XLON 16:21:05 00057756386TRLO0 583 101.00 XLON 16:21:12 00057756395TRLO0 582 101.00 XLON 16:21:24 00057756412TRLO0 231 101.00 XLON 16:21:24 00057756413TRLO0 22 101.00 XLON 16:21:24 00057756414TRLO0 416 101.00 XLON 16:21:36 00057756430TRLO0 2395 101.00 XLON 16:21:51 00057756467TRLO0

