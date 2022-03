Weinfelden (ots) -Das gab es noch nie - Lidl Schweiz öffnet während sechs Tagen seine Türen im neuen Lager in Weinfelden. Im Rahmen eines Lagerverkaufs können während dieser Zeit die unterschiedlichsten Non-Food Produkte zu unschlagbar günstigen Lidl-Preisen gekauft werden.Vom 24.-26. März 2022 und vom 31.März bis 2. April 2022 findet der erste Lagerverkauf von Lidl Schweiz im neuen Lager an der Dunantstrasse in Weinfelden statt. Während diesen sechs Tagen können diverse Produkte aus dem Lidl Schweiz Non Food-Sortiment zu Lidl-typisch günstigen Preisen erworben werden. Nebst Kleidungsstücken, Sportgeräten, Spielzeugen, Campingartikeln, Handwerkgeräten oder Gartenwerkzeug finden sich auch Produkte für Zuhause. Egal ob fürs Wohnzimmer, Bad oder die Küche - es wird eine grosse Auswahl vor Ort haben. Zudem werden auch saisonale Artikel verkauft, wie beispielsweise Dekoartikel für Ostern oder Weihnachten. "Der Lagerverkauf ist eine einmalige Chance, Produkte, die sonst unabhängig voneinander bei uns in Aktion sind, gleichzeitig und zu unschlagbaren Preisen direkt ab Lager zu kaufen", meint Manuel Frei, Director Sales & Supply Chain bei Lidl Schweiz.Der Lagerverkauf findet im Obst- und Gemüselager von Lidl Schweiz statt. Dieses befindet sich an der Dunantstrasse 16a, 8570 Weinfelden. Vor Ort hat es genügend Parkplätze. Der Eingang ist beschildert und es kann in bar oder mit Karte bezahlt werden.Weitere Infos. lidl.ch/lagerverkaufPressekontakt:Medienstelle Lidl SchweizDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100886624