Das Unternehmen Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das mit Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, hat heute das Cloudflare API Gateway bekannt gegeben, das Unternehmen eine einfache, schnelle und effektive Möglichkeit gibt, alle ihre APIs (Programmierschnittstellen) zu schützen und zu kontrollieren. Unternehmen verwenden APIs mehr denn je, aber viele von ihnen haben Mühe damit, den Datenverkehr darüber zu sichern, da Altlösungen oft teuer, übermäßig komplex und langsam sind. Cloudflare API Gateway wird den Prozess der Identifizierung, Sicherung und Verwaltung von APIs jeder Art auf einem der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt vereinfachen.

In der Welt dreht sich vieles um APIs unsere Handys, Smartwatches, Banksysteme und Einkaufsseiten stützen sich für die Kommunikation alle auf APIs -, und API-Verkehr generiert mehr als 50 aller HTTP-Anfragen auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare. Dieses explosionsartige Wachstum bedeutet, dass es nun wichtiger denn je ist, dass Unternehmen jeder Größe über robusten Schutz und einen klaren Überblick über Ihre APIs verfügen. Laut Gartner: "API-Sicherheitsprobleme sind für die meisten führenden Softwareentwickler das größte Bedenken, da unbetreute und ungesicherte APIs zu Schwachstellen führen, die leichter zu Sicherheitsvorfällen mit millionenschweren Schäden führen können." Traditionelle Altlösungen sind jedoch häufig schwierig zu implementieren, teuer im Betrieb und unzumutbar langsam. Cloudflare API Gateway bietet nun eine zentrale Stelle, die es Unternehmen ermöglicht, schnell APIs zu entdecken, denen Sie sich nicht bewusst waren, und diese mit nur wenigen Klicks zu sichern.

"Bei der Entwicklung von APIs war die Sicherheit nie ein Faktor, der berücksichtigt wurde. Und dennoch sind heute an fast jeder App, die ein Verbraucher oder Mitarbeiter nutzt, APIs beteiligt und häufig enthalten sie unsere sensiblen personenbezogenen Daten", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Jeden Tag blockiert das Netzwerk von Cloudflare für unsere Kunden etwa 86 Milliarden Cyberbedrohungen. Wir sind zuversichtlich, dass kein anderes API-Tool mit einem so hohen Volumen an Bedrohungen in Kontakt kommt wie wir. Wir haben KI und Maschinenlernsysteme der nächsten Generation entwickelt, die das API-Management auf die nächste Stufe heben und automatisch neue APIs erkennen und Bedrohungen verhindern. Wie mit anderen Cloudflare-Produkten auch wird mit dem API-Gateway all dies zu einem Bruchteil der Kosten und ohne die Latenz, die Altlösungen mit sich bringen, getan."

Mit Cloudflare API Gateway werden Unternehmen Folgendes können:

API-Missbrauch identifizieren und stoppen: Unter Einsatz des einzigartigen Maschinenlernsystems von Cloudflare, das mehr als 32 Millionen Anfragen pro Sekunde verarbeitet, können Kunden nun automatisch ihren API-Verkehr analysieren, um API-Missbrauch zu entdecken und zu verhindern.

Unter Einsatz des einzigartigen Maschinenlernsystems von Cloudflare, das mehr als 32 Millionen Anfragen pro Sekunde verarbeitet, können Kunden nun automatisch ihren API-Verkehr analysieren, um API-Missbrauch zu entdecken und zu verhindern. Unbetreute APIs automatisch entdecken: Mit der steigenden Nutzung von APIs können Entwickler manchmal APIs herausbringen, denen sich Sicherheitsteams nicht bewusst sind. Cloudflare API Gateway scannt passiv das gesamte Netzwerk und führt automatisch API-Endpunkte für vollständige Transparenz auf.

Mit der steigenden Nutzung von APIs können Entwickler manchmal APIs herausbringen, denen sich Sicherheitsteams nicht bewusst sind. Cloudflare API Gateway scannt passiv das gesamte Netzwerk und führt automatisch API-Endpunkte für vollständige Transparenz auf. APIs direkt mit Cloudflare-Mitarbeitern erstellen und betreuen: Kunden können Integrationen mit Cloudfare-Mitarbeitern nutzen, um in Zusammenarbeit mit uns leichte und dynamische APIs zu erstellen.

Kunden können Integrationen mit Cloudfare-Mitarbeitern nutzen, um in Zusammenarbeit mit uns leichte und dynamische APIs zu erstellen. Authentifizierung und Genehmigung ausgliedern: Das Gateway unterstützt Branchenprotokolle wie OAuth 2.0 oder JSON Web Tokens (JWT) und setzt Authentifizierungsmethoden ein, die in Cloudflare Access zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Mutual TLS und Service-Tokens.

Das Gateway unterstützt Branchenprotokolle wie OAuth 2.0 oder JSON Web Tokens (JWT) und setzt Authentifizierungsmethoden ein, die in Cloudflare Access zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Mutual TLS und Service-Tokens. Nahtlos API-Anfragen weiterleiten, protokollieren und messen: Existierende Produkte von Cloudfare wie beispielsweise Transform Rules werden eine native Gateway-Funktionalität ohne zusätzliche Latenz einführen, wodurch Cloudflare API Gateway die größtmögliche Geschwindigkeit beibehält.

Schemavalidierung, API-Entdeckung, mTLS und API-Missbrauchserkennung sind bereits heute verfügbar, und Ende des Jahres werden weitere Funktionen hinzugefügt. Weitere Informationen über Cloudflare API Gateway finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Blogeintrag: Bekanntgabe von Cloudflare API Gateway

Cloudflare API Gateway: Anmelden und mehr erfahren

Übersicht: Sicherheitswoche

