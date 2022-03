Der Graphitproduzent und Entwickler von Batterieanodenmaterial Volt Resources Limited (ASX: VRC) ("Volt" oder "das Unternehmen") gibt das folgende Update in Bezug auf das Graphitunternehmen Zavalievsky Graphite ("ZG") und seine Geschäftstätigkeiten in der Westukraine sowie den Stand der Fertigstellung des Halbjahresberichts.

Die Invasion der Ukraine durch das russische Militär geht nun in die vierte Woche.

Seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 steht Volt weiterhin in regelmäßigem Kontakt mit dem Management von ZG, um sich ein Bild von der Situation zu machen, die das ZG-Team und das Graphitgeschäft betrifft. Das Unternehmen kann mitteilen, dass sich das Management, die Buchhaltungs- und Marketingmitarbeiter von ZG und ihre Familien derzeit an relativ sicheren Orten befinden, da sie von Kiew nach Lwiw und in die umliegenden Gebiete nahe der polnischen Grenze in der Westukraine umgezogen sind.

Der Graphitabbau und die Graphitverarbeitung in Zavallya sind nach dem Beginn der Invasion weiterhin unterbrochen und alle Mitarbeiter sind zu Hause. Die Stadt Zavallya liegt in einem ländlichen Gebiet, in dem es keine militärischen oder größeren infrastrukturellen Ziele gibt. In der Nähe von Zavallya hat es keine Militäraktionen gegeben, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht das Management von ZG nur ein minimales Risiko für die Mitarbeiter von ZG, ihre Familien und die Vermögenswerte des Unternehmens durch den Konflikt.

Volt hat die Zahlung der Gehälter der ZG-Mitarbeiter genehmigt, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter auch während der Unterbrechung des Betriebs ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Volt wird den Konflikt in der Ukraine weiterhin genau beobachten und die Situation mit unserem lokalen Managementteam bewerten und besprechen, um zu klären, welche weitere Unterstützung Volt für die ZG-Mitarbeiter und ihre Familien leisten kann.

Volt wird weiterhin aktuelle Informationen über die Mitarbeiter in der Ukraine und/oder die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung stellen.

Halbjahresbericht

Volt hat seinen konsolidierten Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Halbjahr erstellt und die Prüfung des Jahresabschlusses durch unsere Wirtschaftsprüfer HLB Mann Judd durchgeführt. Die Übernahme von Zavalievsky Graphite am 27. Juli 2021 erfordert die Einbeziehung ihrer geprüften Finanzergebnisse für den Halbjahreszeitraum. Als Vorbereitung darauf wurden in der Ukraine die folgenden Aktivitäten durchgeführt:

- Erstmalige Bestellung von Wirtschaftsprüfern für die drei ukrainischen Unternehmen.

- Erstmalige Erstellung von Finanzberichten nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die bisherigen Finanzberichte wurden auf der Grundlage der ukrainischen Rechnungslegungsstandards erstellt. Zur Unterstützung dieses Prozesses wurden externe Buchhaltungs- und Finanzberater engagiert, da die internen Buchhaltungsmitarbeiter keine Erfahrung mit der Erstellung von Abschlüssen nach diesen Standards hatten.

- Unabhängige Bewertung der ukrainischen Vermögenswerte zum Zeitpunkt der Übernahme.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses nach IFRS und die Prüfung des Jahresabschlusses waren zum Zeitpunkt des Beginns der Invasion in der Ukraine weit fortgeschritten. Die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater verteilten ihre weiblichen Führungskräfte aus der Ukraine in verschiedene europäische Büros. Dadurch wurde der Bilanzierungs- und Prüfungsprozess erheblich gestört, was zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung der geprüften Finanzberichte führte, die erst jetzt kurz vor dem Abschluss steht.

Die Folge der oben genannten Probleme in der Ukraine ist, dass das Unternehmen bisher nicht in der Lage war, die geprüften Finanzinformationen für die ZG-Unternehmensgruppe in die konsolidierten Finanzberichte von Volt aufzunehmen und die Prüfung der Halbjahresergebnisse durch die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens so rechtzeitig abzuschließen, dass diese Abschlüsse bis zum 16. März 2022 bei ASIC und ASX eingereicht werden konnten.

Die Tatsache, dass die Frist nicht eingehalten werden konnte, hat dazu geführt, dass die ASX den Handel mit den Aktien des Unternehmens ausgesetzt hat, bis der Halbjahresbericht bei der ASIC und der ASX eingereicht ist.

Das Unternehmen geht davon aus, den geprüften Jahresabschluss der ZG in Kürze zu erhalten, was die Aufnahme der Finanzinformationen in den Halbjahresabschluss von Volt, den Abschluss des Prüfverfahrens der Wirtschaftsprüfer und die anschließende Vorlage des Halbjahresberichts bei ASIC und ASX ermöglichen wird.

Karte der Ukraine mit dem Standort der Grafitmine Zavalievsky und der Verarbeitungsanlage in der Nähe der Stadt Zavallya

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited ("Volt") ist ein Grafitproduzent/-entwickler und ein Goldexplorationsunternehmen, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Code VRC notiert. Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung am Grafitgeschäft von Zavalievsky in der Ukraine. Zavalievsky befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Märkten und es sind bedeutsame Entwicklungen bei den LIB-Anlagen geplant, um die in Europa ansässigen Automobilhersteller und den Sektor der erneuerbaren Energien zu beliefern. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Grafitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsmöglichkeiten basiert.[1]

Volt akquirierte drei Lizenzanträge, die Aussicht auf Lithium-Borat-Mineralisierung versprechen. Die Lizenzanträge beziehen sich auf ein Gebiet von insgesamt 291 km2 in Serbien, westlich und südwestlich der serbischen Hauptstadt Belgrad[2].

Volt treibt die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekts Bunyu in Tansania sowie die Goldexplorationen in Guinea voran und nutzt dabei die bestehenden umfassenden Netzwerke des Unternehmens in Afrika.

Das Grafitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die "FS") hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Grafitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Grafitprodukten[3] pro Jahr zu produzieren. Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

Die Goldprojekte in Guinea umfassen sechs Konzessionen in Guinea in Westafrika auf insgesamt 348 km². Die Projekte befinden sich im produktiven Siguiri-Becken, das Teil des reichhaltig mineralisierten westafrikanischen Birimian-Goldgürtels ist.

#_ednref1 Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli 2021.

#_ednref2 Siehe die ASX-Meldung von Volt mit dem Titel "Strategic European Lithium Acquisition - Jadar North" vom 18. November 2021.

#_ednref3 Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen auswirken könnten, und dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64767Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64767&tr=1



