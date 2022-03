Die Kurse am deutschen Aktienmarkt bleiben nach oben gerichtet. Der DAX dürfte nach seiner starken Handelssitzung zur Wochenmitte am Donnerstag zunächst moderat weiter zulegen. Knapp 30 Minuten vor dem Börsenstart signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei 14.422 Punkte. Tags zuvor war das wichtigste deutsche Börsenbarometer von den starken Börsen in Fernost und den USA angeschoben worden. Auch gaben neue Hoffnungen auf eine Annäherung ...

