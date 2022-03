DJ UBS und Mitsubishi verkaufen Joint Venture in Japan für 2 Mrd USD

Von Kosaku Narioka

TOKIO (Dow Jones)--Die Schweizer Bank UBS und die Mitsubishi Corp trennen sich von ihrem gemeinsam betriebenen Immobilen-Vermögensverwalter in Japan. Käufer ist der Finanzinvestor KKR, der nach eigenen Angaben 2 Milliarden US-Dollar zahlt. KKR will seine Präsenz in Japan und sein globales Immobiliengeschäft ausbauen.

Bei dem Joint Venture, an dem Mitsubishi mit 51 Prozent und UBS mit 49 Prozent beteiligt ist, handelt es sich um einen der größten Vermögensverwalter im Immobilienbereich in Japan mit einem verwalteten Vermögen von 15 Milliarden Dollar. Der Abschluss der Transaktion ist für April vorgesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.