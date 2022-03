Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Erwartungen der Marktteilnehmer weitgehend entsprochen und das Leitzinsband um 25 BP auf 0,25 bis 0,50% erhöht und weitere Schritte in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Zwar sei laut FED-Chef Powell der weitere Zinspfad durch den Krieg in der Ukraine unsicherer geworden, dennoch müsse wegen der hohen Inflation und des robusten Arbeitsmarktes von der lockeren Geldpolitik abgerückt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...