Bitpanda wird neuer Produktanbieter an der Wiener Börse und ermöglicht, an der Wertentwicklung von Bitcoin zu partizipieren. Der Bitpanda Bitcoin ETC ist als Schuldverschreibung ab heute fortlaufend handelbar. An der Börse profitieren Markteilnehmer:innen von überwachtem und transparentem Handel sowie einer sicheren Abwicklung über ihr Wertpapierdepot, ohne der Notwendigkeit eines eigenen Krypto-Wallets. Der getrackte Basiswert Bitcoin ist gemäß Produktbeschreibung "physisch" in einer Cold Storage hinterlegt. Lang & Schwarz übernimmt die Betreuung und sorgt für Liquidität. Die Wiener Börse bietet damit 13 Krypto-linked ETPs von 9 Emittenten an.

