Emittent / Herausgeber: Bitpanda / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung

Österreichisches Fintech Unicorn Bitpanda führt Staking ein



10.05.2022 / 10:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fintech-Unicorn Bitpanda führt Staking ein - Anleger:innen können nun mit nur einem Klick bis zu 27% effektiven Jahreszins im Aktionszeitraum auf ausgewählte Kryptoassets generieren

Bitpanda Nutzer:innen erhalten für ihre gestakten Kryptowährungen wöchentliche Belohnungen, ohne Fristen, d.h. ihre Vermögenswerte sind immer zugänglich

Zum Start stehen bei Bitpanda Staking elf Kryptowährungen zur Verfügung, darunter auch Cardano, Tron und Tezos; weitere Coins werden laufend hinzugefügt



Wien, 10. Mai 2022 - Bitpanda , Europas führende Plattform für digitale Investments, führt ab sofort Bitpanda Staking ein. Nutzer:innen erhalten durch Staking die Möglichkeit bis zu 27% zusätzliches Einkommen auf ausgewählte Kryptoassets zu generieren - mit nur einem Klick in der App oder Desktop-Anwendung.1



Bei Staking handelt es sich um ein Belohnungssystem für das Halten und Einsetzen bestimmter Kryptowährungen. Dies gilt jedoch nur für Kryptowährungen, die über einen sogenannten "Proof of Stake"-Mechanismus funktionieren. Die Blockchain nutzt die durch Staking zur Verfügung gestellten Coins und lässt sie für sich arbeiten - sie werden Teil des Kreislaufs und bringen ihren Haltern Belohnungen ein, ähnlich wie Einlagen auf einem Sparkonto Zinsen für Inhaber:innen generieren.



Vorteile von Bitpanda Staking: Keine Lock-in- oder Warm-up-Fristen

Nutzer:innen können ihre Kryptoassets durch Staking dem entsprechenden Netzwerk direkt über Bitpanda anbieten und Rewards, also Belohnungen generieren. Zum heutigen Zeitpunkt können weit über 3 Millionen Bitpanda Nutzer mit ihren Assets im sicheren Rahmen eines regulierten FinTech-Unicorns wöchentliche Rewards erwirtschaften, ohne über technisches Vorwissen verfügen zu müssen.

Sämtliche bei Bitpanda "gestakten" Assets werden nicht gesperrt und sind für Nutzer jederzeit zugänglich. Es gibt also keine Lock-in-Fristen und auch keine Warm-up-Frist - Bitpanda Nutzer erhalten ab jenem Moment, in dem sie ihre Assets staken, solange Belohnungen, bis sie diese Funktion abstellen. Nutzer:innen, die die Volatilität der Kryptomärkte verfolgen, können ihre gehaltenen und gestakten Coins somit jederzeit unstaken oder verkaufen.



Wöchentliche Rewards ab der ersten Sekunde

Bei Bitpanda Staking generieren Nutzer ab der ersten Sekunde Rewards, die einmal wöchentlich und unabhängig davon, wie das entsprechende Blockchain-Netzwerk Rewards üblicherweise verteilt, ausgezahlt werden. Die so gutgeschriebenen Rewards werden automatisch erneut gestakt2, sodass Nutzer im Laufe der Zeit das Maximum aus ihren Rewards herausholen können.



Eric Demuth, CEO und Mitgründer von Bitpanda: "Bereits mehr als 3 Millionen Menschen vertrauen Bitpanda ihr Geld an - wir geben ihnen die volle Kontrolle und versuchen stets, den richtigen, und nicht den einfachen Weg zu gehen. Wir haben unser Unternehmen gegründet, um Krypto-Investments für alle zu vereinfachen. Deswegen ist Staking bei uns so wie es sein sollte: einfach, direkt und stressfrei. Mit Bitpanda Staking ermöglichen wir unserer Community zusätzliches Einkommen mit ausgewählten Krypto-Assets zu verdienen. Und zwar mit einer One-Klick-Funktion, die keine technischen Vorkenntnisse erfordert. Im Laufe des Jahres wollen wir zudem Staking für weitere Kryptowährungen möglich machen."



Folgende Kryptowährungen sind von Beginn an verfügbar: ADA, TRX, XTZ, SOL, DOT, MATIC, ATOM, GRT, KSM, NEAR und LUNA; weitere befinden sich bereits in der Pipeline. Jede Kryptowährung erbringt unterschiedliche Rewards, die im ersten Monat mit einer "Early Bird"-Promotion kombiniert wird.

Über Bitpanda

Bitpanda wurde 2014 in Wien, Österreich von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Innovationskraft von digitalisierten Assets und der Blockchain-Technologie zu nutzen, um Barrieren beim Investieren abzubauen. 2021 erreichte das FinTech als erstes österreichische Unternehmen den Unicorn-Status und beschäftigt mittlerweile mehr als 1.000 Teammitglieder:innen in 10 Offices in der gesamten EU. Einsteiger:innen und Expert:innen können ab nur 1 € in über 1000 Aktien, Kryptowährungen und Edelmetalle investieren - 24/7 an jedem Tag und zu jeder Stunde.

www.bitpanda.com | Twitter | Facebook | Instagram

PRESSEANFRAGEN

Für weitere Informationen oder Kommentare von Bitpanda CEO Eric Demuth kontaktieren Sie bitte: Armand Feka, Communications DACH; Mail: armand.feka@bitpanda.com.





DISCLAIMER

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Er dient nur zu allgemeinen Informationszwecken und es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen gegeben und es sollte kein Vertrauen in die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin enthaltenen Meinungen gesetzt werden. Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.



[1] Der effektive Jahreszins von 27 % ist im Rahmen der "Early Bird"-Promotion erhältlich, bei der die Prämie im Aktionszeitraum bis zum 7.6. verdoppelt wird. Einzelheiten zu allen Belohnungen finden Sie unter www.bitpanda.com



[2] Davon ausgenommen sind jene Rewards, die im Aktionszeitraum verdoppelt werden. Mehr Informationen zum Early Bird 2x Rewards sind in den AGB erhältlich.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.