Auf knapp zwei Prozent sollen die Leitzinsen in den USA bis zum Ende des Jahres steigen und den ersten kleinen Schritt auf diesem Weg ist die Notenbank gestern gegangen. Aber die Wall Street erholt sich nach einer kurzen Schrecksekunde schnell wieder und schließt den Handel mit einem dicken Plus ab. Die Katze ist jetzt aus dem Sack, die Zinswende ist da, aber sie wird nur so schnell vonstatten gehen, wie es der Markt verträgt. Und noch strotzt die US-Wirtschaft laut Fed-Chef Powell vor Stärke und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...