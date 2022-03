Berlin (ots) -Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, hat den Gasversorgern am Donnerstag im Inforadio vom rbb zu hohe Preise vorgeworfen.Ähnlich wie beim Rohöl gebe es auf dem Gasmarkt "eine Entspannung auf hohem Niveau", so die Grünen-Politikerin."Dort ist sogar bei Kriegsbeginn wieder wesentlich mehr Gas aus Russland gekommen als vorher. Und die Preise explodieren trotzdem. Das hat natürlich auch etwas mit der Unsicherheit zu tun. Das ist nachvollziehbar. Aber es muss auch überprüft werden, ob es hier eben Übergewinne gibt, ob es Absprachen gibt, die dazu führen, dass die Entlastungen, die eigentlich möglich wären, bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht ankommen."Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Mittwoch das Kartellamt aufgefordert, sich die Spritpreisentwicklung genauer anzusehen.Das gesamte Interview zum Nachhören: https://ots.de/UG9KEdPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5172868