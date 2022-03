Xiamen, China, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Yeastar (www.yeastar.com), der weltweit führende Anbieter von Unified Communications-Lösungen und Innovator für digitale Arbeitsplätze, veranstaltet am 24. März 2022 um 9:00 Uhr (GMT) einen Live-Stream mit dem Titel "Yeastar Workplace, Delivered (https://www.yeastar.com/yeastar-workplace-delivered-live-stream?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_delivered)". Die Veranstaltung wird eine umfassende Tour durch seine All-in-One-Lösung zur Arbeitsplatzplanung, Yeastar Workplace, beinhalten.Als integrierte Lösung umfasst Yeastar Workplace (https://www.yeastar.com/de/yeastar-workplace/buchung-besprechungsraumen/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_delivered) Cloud-basierte Plattformen, interaktive digitale Beschilderung, intelligente IoT-Geräte sowie die Integration von Drittanbietern, um eine stressfreie und konfliktfreie Raumplanung zu ermöglichen. Von der Online- und On-the-Spot-Reservierung bis hin zur direkten Buchung von Kalender-Apps, von der Check-in- und Sensorerkennung bis zur automatischen Freigabe leerer Räume, von der zentralen Verwaltung bis zur Nutzungsanalyse sorgt Yeastar Workplace für einen fließenden Austausch zwischen Menschen, von Ressourcen und von Informationen.Programm des Live-Stream- Häufige Probleme bei Besprechungen und wie Yeastar Workplace helfen kann- Was unterscheidet Yeastar Workplace von anderen und wo liegen Ihre Chancen- Ein Live-Unboxing der kompletten Suite von Yeastar Workplace- So erstellen Sie eine kollaborative Erfahrung vor Ort, die Menschen dazu animiert, wiederzukommen- Was als nächstes auf dem Plan steht (über die Buchung von Besprechungsräumen hinaus)"Während die Unternehmen ihre Arbeitsumgebungen neu gestalten, um der neuen Norm der hybriden Arbeit gerecht zu werden, gehören Team-Besprechungen und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu den wichtigsten Erfolgskennzahlen, und Yeastar Workplace ist dafür konzipiert, alle damit verbundenen Barrieren zu beseitigen", erklärte Prince Cai, Vice President von Yeastar. "Es ist spannend, wie wir seit der Markteinführung im vergangenen Jahr einige positive Rückmeldungen erhalten, und wir sind mit einem kompletten und weiter expandierenden Portfolio für den Erfolg in diesem Markt gut gerüstet."Der Live-Stream wird auf der Yeastar-Website (https://www.yeastar.com/yeastar-workplace-delivered-live-stream/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_delivered) und auf dem YouTube-Kanal (https://youtu.be/7Si2qwKI_X0) des Unternehmens verfügbar sein. Außerdem können Yeastar-Fans an einer Verlosung teilnehmen, bei der es spannende Preise zu gewinnen gibt. Weitere Details zum Livestream "Yeastar Workplace, Delivered" finden Sie hier (https://www.yeastar.com/yeastar-workplace-delivered-live-stream/?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=wp_delivered).Informationen zu YeastarYeastar unterstützt Unternehmen bei der Realisierung digitaler Werte, indem es Kommunikations- und Arbeitsplatzlösungen leicht zugänglich macht - von der Übernahme und Einführung bis hin zur täglichen Nutzung und Verwaltung. Yeastar hat sich als führender Anbieter von UC-Lösungen mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit etabliert. Yeastar hat es sich zur Aufgabe gemacht, wertorientierten Unternehmen die richtige Technologie zur Verfügung zu stellen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für UC&C, Arbeitsplatzplanung und hybride Arbeitsplätze an, damit diese in der modernen digitalen Welt erfolgreich sein können. Für weitere Informationen über Yeastar oder um Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com/.marketing@yeastar.comPressekontakt:Aviva Li+86-592-5503309marketing@yeastar.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpgOriginal-Content von: Yeastar Information Technology Co. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149226/5172886