Nürnberg (ots) -Exklusive Bio-Qualität bei NORMA - und das auch noch regional! Ab sofort nimmt der Lebensmittel-Discounter bayerisches Bio-Sonnenblumenöl und Bio-Rapsöl in sein Sortiment auf. Beide Sorten der Eigenmarke BIO SONNE sind kaltgepresst und in allen bayerischen Filialen erhältlich. Die Öle sind jeweils in der 500-ml-Flasche für 3,99 Euro erhältlich.Das Besondere an den Öl-Sorten: Sie tragen beide das Bayerische Bio-Siegel des Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Und das weist eine Bio-Qualität aus, die deutlich über den gesetzlichen Anforderungen der EG-Öko-Verordnung liegt. Die Qualitätsstandards orientieren sich dabei an den wesentlichen Punkten der Öko-Anbauverbände. Die Produktrohstoffe stammen zu 100 % aus Bayern und werden auch dort verarbeitet.Damit erhalten Kundinnen und Kunden von NORMA regionale Produkte, die mit Nachhaltigkeit überzeugen. Von der Saat über die Verarbeitung in einer Allgäuer Ölmühle in Kempten bis hin zur Abfüllung erfolgen alle Produktionsschritte in Bayern. Die Lieferwege bleiben kurz, zudem werden auf diese Weise regionale Wirtschaftskreisläufe und die heimische Kultur- und Landwirtschaft gestärkt. Kundinnen und Kunden von NORMA bekommen somit prämierte Bio-Qualität zu Spitzenpreisen.Mit den beiden Öl-Sorten setzt NORMA die Erweiterung seines Angebots mit bayerischen Bio-Artikel fort. Bereits in der Vergangenheit hat der Discounter das Bayerische Bio-Siegel für verschiedene Produkte der Eigenmarke BIO SONNE verliehen bekommen, darunter diverse Milchprodukte, Honig, Käse, Gemüsekonserven oder Roggenvollkornmehl - nun folgt also der nächste Schritt mit ausgezeichnetem Sonnenblumenöl und Rapsöl in bester Qualität.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.