Nach Ansicht von JPMorgan Analyst Marko Kolanovic ist es unwahrscheinlich, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Anleger sollten daher weiter Aktien kaufen. Wo JPMorgan jetzt bullisch ist!Der S&P 500 ist in diesem Jahr bereits über zehn Prozent gefallen. An den Börsen sei demnach bereits viel Negativität eingepreist: "Dieser Rückgang kommt einer Rezessionswahrscheinlichkeit gleich, die ...

