Die Nachfrage nach grünen Energien wächst dynamisch. Der Hot-Stock der Woche ist hier mit zahlreichen Projekten in Skandinavien in einer guten Position, um davon zu profitieren. On top gibt es einen Schuss Übernahmefantasie. Dort, wo Norwegen bereits steht, will Deutschland erst hin. Die Rede ist vom Energiemix, der in diesem skandinavischen Land nahezu ausschließlich aus erneuerbaren Energien besteht. Laut der AHK Norwegen liegt der Anteil grüner Energie dort bei knackigen 98 Prozent (Stand: April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...