Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat gestern Abend wie erwartet ihren Leitzinssatz angehoben, und zwar um 25 Basispunkte auf ein Zinsband von 0,25% bis 0,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.FED-Chef Powell habe beteuert, dass die hohe Inflation und der robuste Arbeitsmarkt eine Straffung der Geldpolitik notwendig machen würden. Auch wenn durch den Krieg in der Ukraine der weitere Verlauf nicht mehr so gut vorhersehbar sei, würden weitere Zinsschritte folgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...