Hyundai hat sein erstes Fahrzeugwerk in Indonesien eröffnet. Die Fabrik in Cikarang ist das erste Hyundai-Werk in Südostasien, in dem auch Batterie-elektrische Fahrzeuge produziert werden. Konkret ist dies zunächst der Ioniq 5. Eine Batteriezellenfabrik wird folgen. Das Fahrzeugwerk in Cikarang liegt 40 Kilometer östlich der Hauptstadt Jakarta und bietet zu Beginn eine jährliche Produktionskapazität ...

