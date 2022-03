Berlin (ots) -Frühling und Blumen gehören einfach zusammen. Keine andere Jahreszeit und kein anderes Produkt steht so sehr für Neuanfang und Lebensfreude. Für Mehmet Yilmaz, Florist aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, ist der Frühling die schönste Jahreszeit. Ganz besonders in diesem Jahr. Sein diesjähriger Favorit: pflaumenfarbene Fritillarien.Im Juli letzten Jahres wurde das Blumenfachgeschäft von Mehmet Yilmaz von der Flut im Ahrtal zerstört. Ob er das Ladengeschäft wiedereröffnen kann, weiß er noch nicht. Wenn, dann wohl frühestens zur Adventszeit. Doch der waschechte "Neuenahrer Jung" gibt nicht auf und eröffnete einen Blumenverkauf vorübergehend in anderen Räumlichkeiten, die er zuvor als Werkstatt und Eventspace genutzt hat. Er und sein Team sind froh, hier weitermachen zu können, obgleich sie sich natürlich wünschen, alsbald in das alte Ladengeschäft zurückkehren zu können.Den Frühling hat Mehmet Yilmaz schon immer geliebt: "Der Frühling ist eine zauberhafte Jahreszeit. Mich fasziniert es jedes Jahr aufs Neue, wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht. Aus Weißlich-grau wird urplötzlich etwas knallbuntes, aus trockenem Braun wird saftiges Grün. Überall auf der Welt verbinden die Menschen den Frühling mit einem Neuanfang, mit Hoffnung, mit der Aussicht auf eine warme, unbeschwerte Zeit. In diesem Jahr ist der Frühling ganz besonders für mich. Als Florist bin ich glücklich darüber, die Menschen mithilfe von Blumen, in eine lebensfrohe Stimmung zu versetzen.Besonders beliebt sind laut Mehmet Yilmaz luftig, locker gebundene Kompositionen mit viel Blüte und eher wenig Grün: "Bunte, blumige Arrangements ohne Beiwerk, Gräser oder Blattmanschetten stehen für Frühling pur! Zu meinen persönlichen Lieblingsblumen zählt die wundervolle Familie der Fritillarien, auch Kaiserkrone genannt. Gerade die pflaumenfarbene Sorte ist aktuell mein Geheimtipp. Umgeben von helleren Frühblühern wie Tulpen oder Ranunkeln ist sie einfach ein edel-strahlend schöner Star".Für seine örtliche Kundschaft hat Mehmet Yilmaz eine Flyer-Aktion vorbereitet: Wer damit zu ihm kommt erhält zum Frühlingsanfang vom 25. bis 31. März 2022 einen Rabatt von 10 Prozent auf sein gesamtes Sortiment sowie ein Bund farbenfrohe Tulpen als Geschenk."Freesien, Ranunkeln, Hyazinthen, Anemonen, Narzissen, Schachbrettblumen und Co. gehören jetzt in die Vase: Ohne Blumen kein Frühling", meint Mehmet Yilmaz. Für alle, die das genauso sehen, ist Fleurop ein zuverlässiger Partner.Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.Über Fleurop: Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden- das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht.www.fleurop.de SupportYourLocalsPressekontakt:Pressekontakt:Frau Christine VeauthierLindenstraße 3-4, 12207 BerlinTel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291E-Mail: presseteam@fleurop.deSocial Media: @fleurop.deOriginal-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44021/5172989