Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Fed dreht wie erwartet an der Zinsschraube ++ Bayer kommt voran ++ Personalwechsel bei Starbucks.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Notenbank hat am Donnerstag den Leitzins wie erwartet um 0,25 % auf die die Bandbreite von 0,25 % bis 0,50 % angehoben. Fed-Chef Jerome Powell bereitet die Märkte außerdem darauf vor, bei den nächsten sechs Notenbanksitzungen in diesem Jahr den Zins um jeweils einen Viertelprozentpunkt anzuheben. Bis zum Ende des Jahres könnte der US-Leitzins dann bis auf ein Niveau von 1,75 % bis 2 % ansteigen. Der Dow Jones schloss 1,54 % fester bei 34.063 Punkten, während der S&P 500 um 2,23 % auf 4.357 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 verbesserte sich sogar um 3,7 % auf 13.956 Punkte. Auch die asiatischen Börsen tendierten fester. So konnte der Hang-Seng-Index in Hongkong um 5,7 % zulegen. Nach den kräftigen Vortagesgewinnen schnaufte der Dax heute im frühen Handel durch und eröffnete mit einem Plus von 0,41 % bei 14.500 Punkten. Danach sackte der Dax aber etwas ab.

Bei Bayer wird das Licht am Ende Tunnels unterdessen zunehmend heller.

