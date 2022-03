Der US-Halbleiterhersteller Intel Corporation (WKN: 855681) hat in dieser Woche angekündigt, seine Präsenz in der EU stark zu erhöhen. Das Herzstück der Investitionsoffensive ist eine 17 Mrd. Euro schwere Mega-Chip-Fabrik in Magdeburg. Wie sind die Investitionen im Gesamtkontext von Intel einzuordnen? Warum wird die Intel-Aktie für mich interessanter? Details zu der neuen Chip-Fabrik Die neue Fabrik in Magdeburg wird aus zwei Halbleiterwerken bestehen. Im Jahr 2023 soll der Bau beginnen, der Produktionsstart ...

