Köln (ots) -Mit GEOLINO TV startet am kommenden Wochenende (Samstag, 8.00 Uhr) ein neues Wissensformat bei SUPER RTL. Ad Alliance konnte für den TV-Start der bekannten G+J-Printmarke GEOLINO den Ratgeber-, Kinderbuch- und Spielwarenverlag KOSMOS als crossmedialen Sponsoring-Partner gewinnen. Im Fokus der 360-Grad-Kampagne, welche in Zusammenarbeit mit der Media-Agentur DunkelGrün entstanden ist, steht der Publikums-Liebling "Die drei ???".Bettina Schultes, Marketingleitung KOSMOS: "'Die drei ???' ist eine starke Marke, die über alle Generationen hinweg viele Fans hat. Wir freuen uns, mit diesen Maßnahmen in einem attraktiven Umfeld die Markenbekanntheit in der jungen Zielgruppe weiter zu steigern."Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, ergänzt: "Mit GEOLINO TV startet ein weiteres 'united'-Projekt von RTL Deutschland und Gruner + Jahr. Die Verlängerung der beliebten Printmarke ins Bewegtbild ist ein tolles Signal. Die junge Zielgruppe bekommt eine neue spannende Anlaufstelle für faszinierende Themen. Mit KOSMOS haben wir einen Sponsoring-Partner gefunden, der durch ein breites Portfolio besticht, welches wir im Umfeld von GEOLINO passgenau in Szene setzen."Das Ad Special-Paket umfasst neben dem Programm- und Trailer-Sponsoring im TV auch die digitale Präsenz auf TOGGO.de. Im Print-Bereich setzt KOSMOS auf eine Anzeige in der GEOLINO-Ausgabe 4/2022 (VÖ am 23. März 2022). Die crossmediale Inszenierung startet am 19. März und läuft bis zum 22. Mai 2022.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5173093