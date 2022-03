Die auf Leasing von IT und Büroausstattung spezialisierte Firma Grenke hat im vergangenen Jahr mehr verdient und will ihre Aktionäre mit einer höheren Dividende an den Zuwächsen beteiligen. Um fast 14 Prozent legte die Grenke-Aktie am Donnerstag zu. Der Grund: Die Leasingfirma überzeugte mit guten Zahlen. Der Gewinn stieg 2021 netto dank eines Verkaufserlöses auf 95 (Vorjahr: 88,4) Millionen Euro. Ohne Veräußerungsgewinn aus Viafintech lag das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...