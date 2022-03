Börse als wilde Achterbahnfahrt: Erst Crash und Kurse im freien Fall, dann Anstiege von 50 Prozent und mehr an einem einzigen Tag bei China-Aktien! Anleger erleben historische Momente rund um Internet- und Tech-Werte wie Alibaba, Baidu, Pinduoduo und Xiaomi. Was ist da diese Woche eigentlich passiert? Jetzt einsteigen?Auf den Tag genau einen Monat nach dem Money-Train-Podcast "Sind Alibaba, Tencent und Co jetzt ein Kauf" spricht Martin Weiß erneut mit AKTIONÄR-Redakteur Lars Friedrich über die jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...