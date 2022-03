Die MorphoSys AG (WKN: 663200) hat im Geschäftsjahr 2021 einen konsolidierten Nettoverlust von mehr als einer halbe Milliarde € eingefahren nach 97,9 Millionen € Gewinn im Vorjahr. Das hat das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich mitgeteilt. Der Krebsspezialist setzt weiterhin große Hoffnungen auf sein Medikament Monjuvi, dessen Vermarktung in den USA immer besser in Fahrt kommt. Können sich Anleger bei diesem Papier, das allein seit Jahresbeginn ...

