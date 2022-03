Hannover (www.anleihencheck.de) - Auf der gestrigen FOMC-Sitzung verkündete die Federal Reserve angesichts der hohen Inflationsrate und eines robusten Arbeitsmarktes die erwartete erste Zinsanhebung seit 2018 um 25Bp auf 0,50%, so die Analysten der Nord LB.Mehrere Hikes würden im Verlauf des Jahres folgen. In den aktualisierten Projektionen gehe das FOMC für 2022 von insgesamt 7 (bisher: 3) aus. Zudem solle auf "einer kommenden Sitzung" begonnen werden, den Wertpapierbestand zu reduzieren. QT stehe also auch vor der Tür. Die FED versuche jetzt aus allen Rohren zu feuern und scheine dabei sehr optimistisch zu sein, was die Widerstandsfähigkeit der (Welt-)Konjunktur angehe. ...

