Köln/Hamburg (ots) -- Erste Zusammenarbeit von SUPER RTL und Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland- TV-Format vermittelt spielerisch Wissen zu Themen aus Natur, Wissenschaft, Nachhaltigkeit u.v.m.- Start: Samstag, 19. März, immer samstags und sonntags um 8:00 Uhr, 20 FolgenKinder lieben es, die faszinierende Welt, in der sie leben, immer wieder neu zu entdecken. Darin liegt das Erfolgsrezept von GEOLINO, Deutschlands erfolgreichster journalistischer Wissensmarke für Kinder aus dem Verlag Gruner + Jahr. Mit GEOLINO TV bringt SUPER RTL, der Marktführer im Kinderfernsehen, nun ein neues Format auf die Bildschirme. Nach dem Zusammenschluss von RTL und G+J zu Deutschlands führendem Entertainmentunternehmen ist GEOLINO TV ein weiteres Projekt in der Entwicklung crossmedialer Inhalte. Das Wissensmagazin ist die erste Zusammenarbeit im Bereich der Kinderunterhaltung unter dem Dach von RTL Deutschland.Maria Meinert ("Woozle Goozle") und Moritz Bäckerling ("Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers") präsentieren das bunte Format und vermitteln den Zuschauer:innen auf spielerische Weise Themen aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, Natur und Tiere oder Wissenschaft und Technik. Neben informativen Reportagen zeigen die beiden spannende Tricks mit Wow-Effekt, die junge Entdecker:innen zuhause einfach nachmachen können. In Rubriken wie "Meine Welt" stellen Kinder ihre außergewöhnlichen Hobbys und besonderen Interessen vor und geben so Einblicke in ihren Alltag. SUPER RTL zeigt GEOLINO TV ab 19. März, immer samstags und sonntags um 8:00 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.SUPER RTL Geschäftsführer Thorsten Braun: "Wir setzen mit Eigenproduktionen wie 'WOW Die Entdeckerzone' oder 'Woozle Goozle' seit Jahren auf Wissensvermittlung ohne erhobenen Zeigefinger. Der Spaß am Lernen und das spielerische Entdecken steht auch bei GEOLINO TV im Mittelpunkt. Toll, dass wir die Gelegenheit haben, diese bekannte Printmarke von Gruner + Jahr jetzt ins Fernsehen bringen zu können."Bernd Hellermann, Publisher und Editorial Director GEOLINO: "Seit mehr als 25 Jahren begleitet GEOLINO Kinder auf ihrer Entdeckungsreise unserer vielfältigen, spannenden Welt. Ob Magazine, Podcast oder bei Live-Veranstaltungen: Kinder und ihre Eltern schätzen unser Konzept, altersgerecht Wissen und Werte auf unterhaltsame Weise und immer wieder neu zu vermitteln. Diese Stärke teilen wir mit SUPER RTL und sind uns sicher, unser gemeinsames TV-Projekt hat das Potenzial, sich erfolgreich im Programm zu etablieren. Wir freuen uns auf den Start!"Über SUPER RTL:SUPER RTL ist der führende Content-Anbieter für Kinderunterhaltung in Deutschland. Das Kölner Medienunternehmen verbreitet Inhalte über eigene lineare TV-Sender und digitale Plattformen wie Apps, Webseiten und SVOD. Die Dachmarke TOGGO bündelt unter anderem Serien, Spiele und Events für Sechs- bis 13-Jährige, Toggolino orientiert sich an den Bedürfnissen und Sehgewohnheiten von Vorschülern und Kleinkindern. In der Primetime bietet SUPER RTL Erwachsenen ein abwechslungsreiches Angebot aus dem Bereich True Crime sowie Serien, Spiel- und Animationsfilme.Über GEOLINO:Wie keine andere Marke nimmt GEOLINO Kinder seit mehr als 25 Jahren mit auf eine unterhaltsame und lehrreiche Entdeckungsreise. Unter dem Leitgedanken "Die Welt für junge Entdeckerinnen und Entdecker" begeistert die Marke Jungen und Mädchen zwischen drei und 13 Jahren für die großartige Vielfalt unserer Welt. Dabei steht GEOLINO für hochwertige Inhalte und wird von Eltern als vertrauensvoller Begleiter geschätzt. Die Marke umfasst neben dem einzigartigen Magazinportfolio, der Online-Präsenz und einem erfolgreichen Podcast ("GEOLINO Spezial") das Familienfestival GEOLINO LIVE sowie ein wachsendes Lizenzgeschäft. GEOLINO ist eine Marke der Gruner + Jahr Deutschland GmbH.Pressekontakt:Sabine KreftChief Communication ManagerSUPER RTLTel.: 0221 / 456 - 51010E-Mail: sabine.kreft@superrtl.deTamara KlaprothKommunikationsmanagerin GEOLINOGruner + Jahr Deutschland GmbHTel.: 040 / 3703 - 5550E-Mail: klaproth.tamara@guj.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5173106