Krisenzeiten sind gute Zeiten für Gold: Verbraucher setzen angesichts der weiter schwelenden Pandemie, wirtschaftlicher Unsicherheit und nun auch der Unwägbarkeiten wegen des Ukraine-Kriegs stark auf Edelmetalle in Form von Barren und Münzen. Zeitweise war der Goldpreis zuletzt über die 2.000-Dollar-Marke gestiegen.Alleine in den ersten drei Monaten dieses Jahres beobachte man eine um mindestens 25 Prozent gestiegene Nachfrage gemessen am Vorjahreszeitraum, sagte Georg Steiner, Vorsitzender des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...