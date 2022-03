Von Will HornerThe Wall Street JournalÜbersetzung: Thomas SteerDer Ukraine-Krieg könnte laut der Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) das weltweite Wirtschaftswachstum und die Ölnachfrage stark beeinträchtigen. Die OPEC wartet derzeit noch mit der Revision ihrer Prognosen für die Ölnachfrage, das Ölangebot und das Weltwirtschaftswachstum. Grund dafür ist die instabile Lage in der Ukraine.Der Einmarsch Russlands in die Ukraine wird der Weltwirtschaft wahrscheinlich einen schweren Schlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...