Während der Preis für Lithiumcarbonat sich in den vergangenen drei Monaten mehr als verdoppelt hat, konsolidieren die meisten Lithium-Aktien. Dies zeigt sich auch im AKTIONÄR Best of Lithium Index. Dieser notiert im gleichen Beobachtungszeitraum nur wenig verändert. Der Index besteht aktuell aus neun Lithium-Playern unterschiedlicher Größe. Der Index wurde im April 2021 begeben und konnte seitdem seither knapp 50 Prozent zulegen. DER AKTIONÄR erkannte frühzeitig das Potenzial dieser Branche. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...