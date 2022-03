DJ Lagarde: EZB kann neue Instrumente gegen Fragmentierung entwickeln

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) würde einem zu starken Anstieg der Staatsanleihe-Renditedifferenzen nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde auch mit neuen Instrumenten begegnen. Lagarde sagte bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers": "Falls erforderlich, können wir neue Instrumente entwickeln und einsetzen, um die geldpolitische Transmission auf dem Weg zur Normalisierung der Geldpolitik sicherzustellen", sagte Lagarde. Sie fügte hinzu: "Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir zu dieser Kreativität fähig sind." Die Reinvestition von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen sei nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Die EZB-Präsidentin sagte außerdem, dass sich der EZB-Rat nach dem Ende der Nettokäufe unter dem APP-Programm Zeit nehmen werde, um sicherzugehen, dass sich die Inflation tatsächlich in die von ihm erwartete Richtung bewege.

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine steht die EZB Lagarde zufolge vor einer neuen Herausforderung: "Wir sind zunehmend zuversichtlich, dass die Inflationsdynamik mittelfristig nicht zu dem Muster zurückkehren wird, das wir vor der Pandemie gesehen haben. Aber wir müssen einen Schock bewältigen, der die Inflation kurzfristig über unser Ziel hinaus treibt und das Wachstum verringert", sagte sie.

