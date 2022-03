GENF/POTSDAM (dpa-AFX) - Der Klima-Ökonom Ottmar Edenhofer sieht keine Chance für Deutschland, sich vollständig selbst mit Energie zu versorgen. "Ich warne davor: Die Lösung ist nicht Energie-Autarkie", sagte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) am Donnerstag. "Grüner Wasserstoff, grünes Gas, das ist aus meiner Sicht "the way to go", sagte Edenhofer. Zur Einfuhr sei Deutschland auf Kooperationen mit anderen Ländern angewiesen.

Grüner Wasserstoff wird unter Einsatz erneuerbarer Energien mittels Elektrolyse gewonnen und kann fossile Brennstoffe ersetzen, etwa für Treibstoff, oder, um Kohle in der Stahlindustrie zu ersetzen. Die Bundesregierung investiert in grünen Wasserstoff. Als grünes Gas wird auch Biogas aus landwirtschaftlichen Abfällen bezeichnet.

Der derzeitige Anstieg der Energiepreise setze Bemühungen um mehr Klimaschutz wie den Green Deal der Europäischen Union unter Druck, sagte Edenhofer. Er plädierte für ein verbrauchsunabhängiges Energiegeld, um die ärmsten Haushalte zu entlasten. "Wir werden uns neu aufstellen müssen, damit wir die Zustimmung zu einer ehrgeizigen Klimapolitik nicht verlieren", sagte Edenhofer.

Der Wissenschaftler sprach bei einer Veranstaltung des Deutschen Klimakonsortiums vor dem dritten Teil des Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) in Genf, der am 4. April veröffentlicht wird. Darin geht es um die Minderung des Klimawandels. Edenhofer setzte die Klimapolitik in den Kontext steigender Energiepreise, sowohl durch den Ukraine-Krieg als auch etwa die wachsende Nachfrage.

Unabhängig vom Ukraine-Krieg verliere Russland wegen wachsender Klimaschutzanstrengungen sein Geschäftsmodell, die Staatsfinanzierung überwiegend durch den Export fossiler Energieträger, sagte Edenhofer. Dass Länder sich unabhängiger von russischem Öl und Gas machten, sei für Russland ein Problem. Es müsse seine Wirtschaft diversifizieren. "Das wird ein schmerzhafter Prozess", sagte Edenhofer./oe/DP/zb