Mainz (ots) -Natürlich wirksam und nachhaltig für mehr Umweltbewusstsein im HaushaltDieser natürliche Reiniger vervollständigt eine nachhaltige Haushaltsführung: Der HYGREEN Essigreiniger aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen ist der erste klimaneutrale Essigreiniger in Deutschland. Essig- und Zitronensäure in Lebensmittelqualität bilden die Basis für eine kraftvolle, hygienische Reinigung und Entkalkung. Der HYGREEN Essigreiniger ist eine echte Innovation für die klimaneutrale Reinigung im Haushalt.Umweltbewusst reinigen: Klimaschutz durch Innovation94 % aller Verbraucher:innen ist laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag der Hygreen GmbH eine umweltschonende Herstellung von Reinigungsmitteln wichtig. 81 % legen Wert darauf, dass das Produkt sogar klimaneutral ist. Dank seiner neuartigen Rezeptur und ressourcenschonenden Herstellung erfüllt der HYGREEN Essigreiniger diese Erwartungen: Die Essigsäure stammt nicht wie gewöhnlich aus einer energieintensiven Herstellung, die viel CO2 produziert. Stattdessen wird für den HYGREEN Essigreiniger natürliche Essigsäure aus der Kreislaufwirtschaft verwendet, die als Nebenprodukt der Holzverarbeitung bei der Herstellung von Papier anfällt.Auf diese Weise werden 86 % der CO2-Emissionen gegenüber herkömmlichen Verfahren eingespart. HYGREEN kompensiert zusätzlich sämtliche CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden lassen, mit ClimatePartner. In diesem Rahmen unterstützt das Unternehmen wertvolle Klimaschutzprojekte und ist damit zu 100 % klimaneutral.Natürliche Wirkkraft der pflanzlichen EssigsäureDer umweltfreundliche HYGREEN Essigreiniger ist durch seine pflanzlichen Inhaltsstoffe vollständig biologisch abbaubar. Die Kombination aus Essig- und Zitronensäure ist äußerst wirksam gegen hartnäckigen Kalk und Ablagerungen in Küche sowie im Haushalt und sorgt für ein hygienisch sauberes Zuhause - ganz ohne chemische Zusätze. Dies ist auch den Studienteilnehmer:innen wichtig: 91 % von ihnen achten auf unbedenkliche Inhaltsstoffe und fast alle (97 %) legen bei Reinigern Wert auf eine gute Reinigungsleistung. Im Gegensatz zu scharfen Chemikalien sind Lebensmittelsäuren zur Reinigung und Entkalkung nicht nur umweltverträglich, sondern auch besonders hautverträglich: Der HYGREEN Essigreiniger wurde dermatologisch getestet und vom Institut Dermatest mit dem Testurteil "sehr gut" bewertet.Der ideale Allrounder für den umweltbewussten HaushaltOb Küche, Bad oder Textilien: Der HYGREEN Essigreiniger ist ein vielseitiger, effizienter und kraftvoller Helfer gegen Kalk, Schmutz, Ablagerungen und schlechte Gerüche. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und nachwischen: Oberflächen, Waschbecken, Kühlschränke oder angebrannte Töpfe werden so wieder hygienisch sauber. Schlechte Gerüche in Textilien wie Wäsche oder Putzlappensind bereits kurze Zeit nach dem Einsprühen verschwunden, der Essiggeruch ist verflogen und die Textilien sind wieder hygienisch rein. Basis von HYGREEN sind SURIG Essig- und Zitronensäure, sodass sogar Obst, Gemüse oder Kräuter mit dem Produkt gereinigt werden können."Unser Essigreiniger ist ein Naturhygieneprodukt für die hygienische Reinigung und Entkalkung im ganzen Haushalt. Das gilt auch für lebensmittelnahe Bereiche wie Schnittbretter oder Kühlschränke", sagt Nino Haase, Diplom-Chemiker und Geschäftsführer der Hygreen GmbH. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann der HYGREEN Essigreiniger als einzelnes Produkt diverse Allzweck-, Sanitär- und Küchenreiniger ersetzen - ein Schritt hin zu mehr Umweltbewusstsein im Haushalt.Über HYGREENDie Hygreen GmbH ist ein 2019 gegründetes junges Mainzer Unternehmen und eine Ausgründung des Säuerungsmittel-Marktführers Speyer & Grund (Marke SURIG Essig-Essenz). HYGREEN ist der Spezialist für nachhaltige Reinigungsmittel auf Lebensmittelsäurebasis und hat den ersten klimaneutralen Reiniger Deutschlands auf den Markt gebracht. Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur spielen eine große Rolle im Unternehmensverbund. Durch Innovationen bei Rohstoffen, Herstellung und Verpackung werden die Unternehmen diesem Anspruch immer mehr gerecht. Für den Unternehmensverbund sind rund 100 Mitarbeiter:innen tätig.