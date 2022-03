DJ Neuer Hub für Entrepreneurship und Innovation mit dem ALBA Haus in Basel

Basel/Allschwil (pts015/17.03.2022/11:25) - Das renommierte Architekturbüro Herzog & de Meuron schafft mit dem ALBA Haus das Eintrittstor zum zukunftweisenden Health & Life Sciences-Standort BaseLink.

*Basel wird zum Leuchtturm für die Life-Science- und Biotech-Branche: Das ALBA Haus ist ein Innovationshub und dient als inspirierendes Arbeitsumfeld für etablierte Unternehmen und Start-ups.

*Das ALBA Haus bietet nicht nur flexibel nutzbare Arbeitsplätze, sondern deckt auch die Bedürfnisse des Alltags - mit Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten und Kinderbetreuung.

*Das ALBA Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das unter anderem auf Kreislaufwirtschaft, Photovoltaik, Ökostrom und Geothermie setzt.

Für Unternehmen aus der Biotech- und Life-Sciences-Branche ist es enorm wichtig, sich mit Partnern auszutauschen und neue Synergien zu nutzen. Diese Vernetzung ermöglicht eines der grössten und wichtigsten Life-Sciences-Ballungszentren in Europa: Am zukunftsweisenden Standort in der Grenzregion Schweiz, Deutschland und Frankreich liegt das BaseLink-Areal in Allschwil. In einem inspirierenden Umfeld entstehen hier neue Schnittstellen zwischen international renommierten Forschungsinstituten und über 700 Health- und Life-Sciences-Unternehmen, die ihren Firmensitz im Raum Basel haben.

Auf dem BaseLink entsteht nun das ALBA Haus - ein neuer Hub für Entrepreneurship und Innovation - auf einer Fläche von mehr als 14'000 Quadratmetern. Hier können sich aufstrebende Talente und Start-ups mit etablierten Unternehmen aus dem Life-Sciences- und Biotech-Cluster austauschen. Der Neubau soll eine offene Innovationskultur und ein inspirierendes Umfeld schaffen, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu erlangen und erfolgreich neue Produkte und Verfahren zu entwickeln. Durch moderierte Plattformen und Treffpunkte für die Health- und Life-Sciences-Branche entsteht ein einzigartiges Ecosystem in der Region Basel.

Das ALBA Haus ist ein Entwurf der renommierten Schweizer Architekten Herzog & de Meuron. Die JP DL hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Bauherrenvertretung und Projektentwicklung und lieferte die strategische Grundlage zum Gebäudeprogramm, welches in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit Herzog & de Meuron weiterentwickelt wurde.

Die neuen Arbeitsbereiche sollen kreative Ideen und Ambitionen durch eine funktionale Architektur fördern. Flexibel nutzbare Arbeitsplätze und CoSpace werden durch Einzel- und Open Space-Büros ergänzt. Das ALBA Haus ermöglicht flexible Raumanpassungen, um ansässige Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal stellt die publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss dar: Hier im ALBA Marktplatz gibt es vielfältige Services für Mitarbeiter und Gäste, wie beispielsweise gastronomische Angebote, eine Apotheke mit Walk-in-Praxis, eine Kita und einen Veloladen. Ausserdem bietet die Basellandschaftliche Kantonalbank eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Finanzgeschäftes für ansässige Unternehmen an. Die grosszügige Parklandschaft vor dem Eingang schafft eine Ruhezone für kreativen Austausch und neue Begegnungen.

Durch den Inhouse Multi Corporate Accelerator haben Jungunternehmen die Möglichkeit, sich mit etablierten Unternehmen, anderen Start-ups und Investoren über ihre Innovationsprozesse auszutauschen - nach dem Open-Innovation-Konzept soll die Zusammenarbeit gefördert und beschleunigt werden. Durch diesen Ansatz schafft das ALBA Haus eine Brücke zu weltweit renommierten Basler Forschungsinstituten, zudem wird die Bindung zum bestehenden Ecosystem im Life-Sciences- und Biotech-Cluster gestärkt.

Bei der Architektur spielen Nachhaltigkeit und Innovation eine besondere Rolle. Das energieeffiziente Gebäude unterschreitet die Nachhaltigkeitsziele des SIA-Effizienzpfads Energie (SIA 2040). Neben nachhaltigen Baustoffen gibt es ein eigens entwickeltes, kreislauffähiges Möbelkonzept, das von JP DL, Move Consultants und der Vebego Schweiz Holding gemeinsam mit der schweizerischen Möbelindustrie entwickelt wird. Das Mobiliar in den Büros zeigt auch, welches Potenzial kreislauffähiges Design sowie die Beschaffung und Produktion von nachhaltigen Rohstoffen für die Schweizer Wirtschaft bietet.

Kreisläufe schliessen ist vernünftig und gut. Herausfordernder ist es, geschlossene Kreise zu öffnen und Neues einfliessen zu lassen - die Grundlage für Fortschritt, Innovation und Nachhaltigkeit.

Nach diesem Anspruch wurde das ALBA Haus von Grund auf konzipiert und gebaut, denn hier soll ein Biotop der Kulturen und Visionen entstehen. Die Community des ALBA Hauses ist geprägt von Diversität, Ambition und Kompetenz - ein einzigartiges pulsierendes Netzwerk für etablierte Unternehmen und ehrgeizige Newcomer. Vergleichbare Innovations-Cluster gibt es bislang nur in Singapur und Boston.

Die beiden Partner Move Consultants und Vebego Schweiz Holding haben langjährige Erfahrung in den Bereichen Technologie-Parks und CoWorking-Flächen, zudem fungieren sie selbst als Dienstleistungsanbieter für verschiedene Life-Sciences-Unternehmen. Giuseppe Santagada (CEO Vebego Schweiz Holding AG) fasst die Anforderungen an etablierte Unternehmen, Forschungsinstitute und Start-ups in der Wachstumsphase zusammen: "Im Mittelpunkt steht immer der Business Impact durch Flexibilität, Inspiration, Community und neue Talente. Unsere grössten Hebel bestehen darin, dass wir unseren Kunden skalierbare Raumprogramme und Services anbieten. Unkonventionelle Lösungen und individuelle Mietvereinbarungen unterstützen Unternehmen in ihrer Dynamik und Agilität, und das wirkt sich auf den Business Impact aus. Wir kreieren eine 'echte' Workplace Experience und schaffen damit die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Im ALBA Haus bieten wir talentierten Köpfen eine einzigartige und inspirierende Arbeitsatmosphäre."

Nicht nur in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft setzt das ALBA Haus neue Massstäbe: Der Digital-First-Ansatz erlaubt einen vollständig digitalen Betrieb. Das bedeutet, dass das gesamte Gebäude über eine einzige App gesteuert werden kann. Aus diesem Grund ist das ALBA Haus im wahrsten Sinne des Wortes der "Leuchtturm" vom BaseLink in Allschwil. Mit einer Bauhöhe von 40 Metern ist es doppelt so hoch wie alle anderen Bauten auf dem BaseLink. Dort werden in den nächsten Monaten auf einer Fläche von über 75'000 Quadratmetern unter anderem der Switzerland Innovation Park, das Schweizerische Tropeninstitut, das Pharmaunternehmen Basilea Pharmaceutica sowie das Department of Biomedical Engineering und das Innovation Office der Uni Basel einziehen. Im Endausbau sollen bis zu 12'000 Mitarbeiter auf dem BaseLink arbeiten.

Über Move Consultants AGMove Consultants ist in Basel, Zürich und Bern präsent. Sie fokussiert erfolgreich in den Bereichen Workplace Solutions, Beratung und Flächenmanagement im Immobilien- und Facility-Management. Sie vereint Kompetenzen und Expertise für innovative Lösungen,um Immobilien entlang dem gesamten Lebens- und Nutzungszyklus für Nutzer, Eigentümer und Betreiber zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und 2019 von Vebego Schweiz Holding AG übernommen.

Über Vebego Vebego Schweiz Holding AG mit Sitz in Zürich ist einer der führenden Anbieter von Immobilien- und Facility-Management-Leistungen. Mit der Tochter Move Consultants AG, die Marktleader im Data Trust ist, werden strategische Immobilien- undWorkspace-Solutions angeboten. Zusammen mit der Tochterfirma Move Consultantsbesitzt Vebego langjährige Erfahrung als Betreiber von Technologie- Parks, Co-Space-Flächen und ist Dienstleistungsanbieter für zahlreiche Life-Sciences-Unternehmen. Die Holding ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen, beschäftigt rund 8'000 Mitarbeitende und erzielte 2020 einen Umsatz von über CHF 240 Mio.

