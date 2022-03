München (ots) -Bevor im April die nächste Staffel "Die Höhle der Löwen" startet, üben sich die konkurrierenden Unternehmer Judith Williams und Ralf Dümmel am Montag im knallharten Ratewettstreit. Wer von beiden hat das bessere Näschen für die richtigen Quiz-Investitionen?Mit Sylvia Walker und Andrea Kaiser treten am Dienstag zwei Moderatorinnen zum Rateduell an, die sich bestens im Thema Sport auskennen. Aber welche von beiden kennt sich bei den verrückten Fragen, die sich hinter den 12 Kategorien auf der Ratewand verbergen, besser aus?Louis Klamroth spielte im "Wunder von Bern" einen jungen Fußballfan. Jetzt macht der Schauspieler, Journalist und Moderator sich als "Deutschlands jüngster Polit-Talker" einen Namen. Am Mittwoch tritt er gegen die Moderatorin und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers bei "Wer weiß denn sowas?" an.Anni Perka singt "Allein war gestern" und ihre Kollegin Romy Kirsch "Es gibt ein Wiedersehen". Mit den Titeln ihrer Songs können sich beide auf Mittwoch einstimmen, wenn Moderator Kai Pflaume die Schlagersängerinnen zum fröhlichen Ratewettkampf im Studio begrüßt.Zum Wochenausklang liefern sich zwei starke Kerle einen fairen Wettkampf: Simon Zachenhuber, 23-jähriger Profiboxer im Mittelgewicht, tritt gegen Schwergewichtslegende Axel Schulz an. Mit ihnen in den Ring steigen die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, um sie beim Rätseln über handfeste Fragen, wie diese, zu coachen:Wodurch unterscheidet sich eine Axt von einem Beil?a) Eine Axt hat einen längeren Stiel.b) Ein Beil hat eine gerade Klinge, eine Axt eine angeschrägte.c) Der Stiel eines Beils ist immer aus Kunststoff gefertigt.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 21. bis 25. März 2022 im Überblick:Montag, 21. März - Judith Williams und Ralf DümmelDienstag, 22. März - Sylvia Walker und Andrea KaiserMittwoch, 23. März - Judith Rakers und Louis KlamrothDonnerstag, 24. März - Romy Kirsch und Anni PerkaFreitag, 25. März - Simon Zachenhuber und Axel SchulzWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5173237