Hallo zu unserem heutigen "eMobility Update"! Das sind die News aus der Welt der Elektromobilität: Traton investiert mehr in E-Mobilität ++ Tesla unterbricht Produktion in China ++ BMW will deutlich mehr Elektroautos verkaufen ++ Initiative für Bidirektionales Laden ++ Hamburg Energie erhöht Ladepreise kräftig ++ #1 - Traton steigert Investitionen in E-Mobilität Die Traton Group baut ihre Investitionen ...

