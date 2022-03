Die Stimmung an den Märkten fiel am Mittwoch so gut aus wie schon lange nicht mehr. Eine allgemeine Erholung stellte sich ein, die sich bei so ziemlich allen Branchen bemerkbar machte und für kollektive Kursgewinne quer durch die Bank sorgen konnte. HelloFresh konnte sich inmitten der guten Laune zum DAX-Gewinner hinaufschwingen.Grund dafür waren weitere Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage im Ukraine-Krieg. Äußerungen Vertreter Russlands und der Ukraine lassen vermuten, dass ein Waffenstillstand oder sogar ein Friedensabkommen nicht mehr allzu weit ...

