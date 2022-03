Winamp ist vielen als der Medienplayer aus den 90ern in Erinnerung. Jetzt startet die Winamp-Stiftung ein NFT-Projekt auf Opensea. Neben NFT zu originalen Skins sollen auch 1.997 weitere Kunstwerke verkauft werden. Die Winamp Foundation will dieses Frühjahr ikonische Winamp-Skins als NFT versteigern. Das kündigte die Stiftung auf ihrer Website an. Ziel soll es sein, mit den Erlösen Musiker:innen über Spenden an verschiedene wohltätige Projekte zu unterstützen. Auf dem NFT-Marktplatz Opensea soll die NFT-Kollektion vom 16. bis 22. Mai erhältlich sein. Einen Tag später sollen neben originalen Winamp-Skins ...

