Changsha, China, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die von China vorgeschlagene Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) hat der Welt einen Weg zur Konsolidierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit geebnet, indem sie eine Plattform zur Förderung von Multilateralismus, integrativem Wachstum, Frieden und Zusammenhalt schafft. Im Einklang mit der Vision der BRI hat sich Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), ein führendes Unternehmen in der Herstellung von High-End-Ausrüstung, sein Versprechen, durch BRI kommerziellen und wirtschaftlichen Wohlstand in den Rest der Welt zu bringen und eine globale Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.Während sich die BRI zu einem Leuchtturm des Wirtschaftswachstums für die teilnehmenden Länder entwickelt, hat Zoomlion mehrere F&E-Zentren und Handelsplattformen auf der ganzen Welt eingerichtet und bietet Produkte und Dienstleistungen in über 80 Ländern an und bedient Kunden in Bereichen wie Wasserkraft, Kernkraft, Straßen- und Brückenbau. Die laufenden BRI-Projekte, die sowohl kommerziellen als auch kulturellen Zwecken dienen, haben in den Ländern, in denen sie die Konnektivität, die Kreativität und die Handelsaktivitäten gefördert haben, einen entscheidenden Wandel bewirkt. Zu den wegweisenden Projekten gehören die Padma-Brücke, die als "Traumbrücke von Bangladesch" bezeichnet wird, der Colombo Lotus Tower und der Iconic Tower in Ägypten.Zoomlion hat in den letzten Jahrzehnten sechs Akquisitionen getätigt, durch die das Unternehmen eine größere kreative Synergie geschaffen hat, um die Innovation in der globalen Maschinenindustrie voranzutreiben und neue Möglichkeiten freizusetzen, die durch seine hochmoderne Technologie zur Steigerung von Produktivität und Effizienz entstehen. Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 konnten alle von Zoomlion übernommenen Unternehmen ihre Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent steigern und so der lokalen Regierung helfen, die Beschäftigung und die Steuereinnahmen zu erhöhen.Zoomlions Übernahme von Compagnia Italiana Forme Acciaio SpA (Cifa), einem führenden Maschinenhersteller und Innovator mit Sitz in Italien, ist ein Beispiel für Zoomlions fünf Säulen umfassende Managementstrategie: Einbeziehung, Regeln, Verantwortung, gemeinsame Entwicklung und Teilen.Cifa wurde in das Managementsystem von Zoomlion eingegliedert, behielt aber seine operative Unabhängigkeit bei, was es den beiden Unternehmen ermöglichte, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre jeweiligen Fähigkeiten in den Bereichen Technologieentwicklung, Marktexpansion und Produktion zu stärken. In Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Cifa entwickelte Zoomlion die höchste Betonpumpe der Welt mit einem 101 Meter langen Ausleger, der noch heute den Guinness-Weltrekord hält."Um nachhaltiges Wachstum zu generieren und eine gemeinsame Zukunft zu schaffen, müssen wir unsere Lokalisierungsstrategie vertiefen und die lokale Kultur und Vorschriften respektieren und weiter integrieren", sagte Zhan Chunxin, Chairman und CEO von Zoomlion.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767691/Padma_Bridge_which_is_dubbed__the_Dream_Bridge_of_Bangladesh.jpgPressekontakt:Chengkun Liu,+86-0731-8993-2001,349022990@qq.comOriginal-Content von: Zoomlion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101692/5173324