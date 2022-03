Gestern noch war die Euphorie groß, dass es in Kürze konkrete Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland geben könnte. Anlass gab ein Bericht der Financial Times über einen 15 Punkte-Plan, dessen Ausarbeitung signifikante Fortschritte gemacht habe. Daraufhin stiegen die weltweiten Aktienmärkte spürbar an. Während gestern Abend und heute früh die Börsenwelt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...