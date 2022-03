Neckarsulm (ots) -Ein neues Leben für alte Fischernetze? Mit den Küchenartikeln aus recyceltem Kunststoff und Aluminium bei Kaufland ist das möglich. Unter seiner Eigenmarke Spice & Soul bringt das Unternehmen aktionsweise Kochgeschirr und praktische Küchenhelfer auf Markt. Die Griffe von Sparschäler, Pizzaschneider und Co. bestehen aus alten Fischernetzen und helfen damit die Ozeane sauber zu halten. Für die Töpfe und Pfannen wurde neben recyceltem Aluminium an den Griffen ebenfalls 50 Prozent recyceltes Plastik eingesetzt."Bei der Planung und Gestaltung unseres Sortiments ist der Nachhaltigkeitsgedanke für uns stets präsent. Wo immer möglich setzen wir beispielsweise recycelte Materialien ein. Hierdurch schaffen wir nicht nur eine sinnvolle Wiederverwendung für Kunststoffabfälle, sondern reduzieren auch den Einsatz von neuem Plastik erheblich", sagt Katja Birofio, Geschäftsführerin Einkauf Non Food.Das Kochgeschirr umfasst eine Auswahl an Töpfen und Pfannen in verschiedenen Größen mit nachhaltiger Antihaftbeschichtung. Zudem gibt es Küchenhelfer wie Schneebesen, Sparschäler, Pfannenwender, Knoblauchpresse, Dosenöffner oder Pizzaschneider. Mit diesen Küchengeräten bringt Kaufland ein weiteres Mal nachhaltig produzierte Produkte für den Haushalt aus recyceltem Kunststoff in die Filialen. Bereits im vergangenen Jahr hat Kaufland, als Teil der Schwarz Gruppe, im Rahmen der gruppenweiten Plastikstrategie REset Plastic Haushalts- und Ordnungshelfer aus Rezyklat angeboten. Für die Herstellung sammelte PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, Verpackungsabfälle aus Privathaushalten, etwa über den Gelben Sack. Der so gewonnene Wertstoff diente der Fertigung neuer Haushaltswaren wie Organizer, Müll- und Putzeimer oder Aufbewahrungsboxen.Weitere Informationen zu REset Plastic unter reset-plastic.com.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5173352