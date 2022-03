Hansen Technologies (ASX:HSN) konnte durch eine Reihe von Zugewinnen und Aufrüstungen bei Kunden in Finnland und Schweden seine Position als geschätzter Partner von nordischen Energieunternehmen im Bereich des automatisierten Handels mit Energie sowie als Software- und Lösungsanbieter der Wahl der Energie- und Versorgungsbranche in aller Welt weiter festigen.

Im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 unterzeichnet Hansen neue Vereinbarungen mit Fortum, Power-Deriva, Tampereen Sähkölaitos, Kemijoki Oy, Jämtkraft und Vantaa Energy. Dabei nutzte es verschiedene Module innerhalb von Hansen Trade. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird Hansen Trade die Möglichkeiten der Unternehmen in den Bereichen mFRR, aFRR, Day-Ahead- und Intraday-Handel ausweiten.

Diese Erfolge sind das Ergebnis einer Reihe von Vereinbarungen, die Hansen bis 2021 für die Einrichtung mehrerer neuer Module innerhalb von Hansen Trade mit Gasum, EPV Energia Oy, Malarenergi und Power-Deriva geschlossen hat. Sie unterstreichen den Wert der Lösung für die gegenwärtige Energiewende, für alle Marktsegmente und für eine Zeit, in der Energie- und Versorgungsunternehmen ihre langfristigen Ziele für die digitale Transformation überdenken.

Hansen Trade läuft als eine für Echtzeitberechnungen optimierte, modulare, cloudbasierte SaaS-Lösung, die in vollem Umfang die Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes erfüllt. Bei Hansen Trade handelt sich um die ultimative Lösung für den automatisierten Handel. Sie ermöglicht es Energieunternehmen, die Nutzung ihrer flexiblen Produktionsmittel zu optimieren, ihre Bilanzfehler zu minimieren und die Kosten für den Betrieb eines zu jederzeit erreichbaren Handelsdesks zu reduzieren.

Guy Tennant, Chief Technology Officer, Hansen Technologies, kommentierte: "Seit mehr als 50 Jahren stehen wir für hervorragende Produkte und Dienstleistungen. So sind wir stolz darauf, dass wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen und Wettbewerbsvorteile anbieten können, die sie in die Lage versetzen, kritische Geschäftsaktivitäten zu optimieren und sich in einem schnell verändernden Umfeld zu orientieren. Die von uns bedienten Märkte sind einem ständigen Wandel unterworfen. Deshalb sind unsere Kunden auf die Automatisierung von kritischen Geschäftsabläufen mithilfe einer modernen und robusten Handelslösung angewiesen. Hansen setzt die neueste modulare und SaaS-basierte Software ein, um die Anforderungen moderner Energieunternehmen zu erfüllen. Als automatisierte SaaS-Lösung unterstützt Hansen Trade die Rationalisierung der Handelsstrategie von Energie- und Versorgungsunternehmen in der Region. Damit versetzt Hansen Trade diese Unternehmen in die Lage, wertvolle Ressourcen freizumachen, um sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren. So sind sie in der Lage, die Komplexität einer sich wandelnden Branche zu managen."

Über Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) ist ein führender, global aufgestellter Anbieter von Software und Services für die Energie-, Wasser- und Kommunikationsbranche. Mit seinem preisgekrönten Software-Portfolio unterstützt Hansen mehr als 600 Kunden in über 80 Ländern bei der Entwicklung, dem Verkauf und der Bereitstellung neuer Produkte und Services, der Verwaltung und Analyse von Kundendaten sowie der Steuerung wichtiger Ertragsmanagement- und Kundensupportprozesse.

