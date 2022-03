Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hoffnungen auf Verhandlungsfortschritte zwischen Russland und der Ukraine haben die Börsen Europas zum Wochenauftakt angetrieben, so die Deutsche Börse AG.Der DAX habe zwischenzeitlich die 14.000er Marke überwunden. New York sei der Entwicklung nicht gefolgt. In China seien die Kurse regelrecht eingebrochen: Corona-Lockdowns würden Ängste vor einer schwachen Wirtschaftsentwicklung im Reich der Mitte schüren. ...

