InterCloud, eine führende Plattform für Cloud-Konnektivität, gab heute die Ernennung von Daniel Kurgan zum Chairman of the Board of Directors bekannt. Er wechselt zu InterCloud, nachdem im Februar eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Euro bekannt gegeben wurde, welche die internationale Entwicklung des Unternehmens beschleunigen wird. Kurgan verfügt über langjährige Führungserfahrung im globalen Telekommunikationsmarkt, die zur Erreichung der Wachstumsziele von InterCloud beitragen soll.

Daniel Kurgan tritt dem Board of Directors von InterCloud nach einer über 15-jährigen Tätigkeit bei BICS, einer Tochtergesellschaft der Proximus-Telekommunikationsgruppe, bei. Er begann seine Arbeit bei BICS 2005 als Vice President of Commercial Operations und wurde im März 2007 CEO eine Position, die er bis 2021 hielt. Unter seiner Leitung erlangte das Unternehmen einen globalen Marktanteil von 25% und wurde zum weltweit führenden Anbieter von Konnektivitäts-, Interoperabilitäts- und Authentifizierungsdiensten. Kurgan führte mehrere M&A-Transaktionen durch, darunter JV-Vereinbarungen mit Swisscom und MTN sowie die transformierende Übernahme von TeleSign 2017.

Unterstützung von InterCloud in seiner internationalen Entwicklung

InterCloud wird von dem umfassenden Wissen von Daniel Kurgan im globalen Technologiemarkt und insbesondere von seiner Expertise in den Bereichen Telekommunikationsinfrastruktur, Konnektivität und Cloud profitieren.

Eine erfahrene und vielseitige Führungskraft internationaler Unternehmen mit umfangreichen technischen und strategischen Fähigkeiten und Routine bei der Entwicklung globaler Geschäfte wird es InterCloud ermöglichen, in neue Märkte zu expandieren. Kurgan wird Jérôme Dilouya, Gründer und CEO von InterCloud, und das gesamte Managementteam bei der globalen Expansion des Unternehmens unterstützen und die Wachstumsstrategie managen, die sich aus der jüngsten Mittelbeschaffung ergibt, die durch Aleph Capital angeführt wurde.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das InterCloud mit dieser Ernennung in mich steckt, und ich schätze die Herausforderung, die diese mit sich bringt. Lösungen von InterCloud werden es Unternehmen weltweit ermöglichen, den Zugang zu ihren strategischen Ressourcen in der Cloud zu sichern. Das Unternehmen hat sich mit enormem Potential im Markt positioniert und zusammen werden wir diese globale Führungsrolle weiter ausbauen", sagte Daniel Kurgan.

"Mit unserer letzten Mittelbeschaffung wollten wir unserem Unternehmen einen wahrhaft internationalen Charakter geben und die Ernennung von Daniel spiegelt das perfekt wider. Seine Fähigkeiten, sein Wissen und seine Erfahrung sind Qualitäten, die uns helfen werden, die europäischen und globalen Märkte zu erobern. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit Daniel und darauf, von seiner Expertise zu profitieren", fügte Jérôme Dilouya, CEO und Gründer von InterCloud, hinzu.

