Wesentliche Punkte

- Erstes Diamantbohrloch bei Godley, NRRD0001, hat 275 m von Zone mit ultramafischem Komatiit durchschnitten, die Nickel- und Kupfersulfide enthält

- Nickel- und Kupfermineralisierung wurde mittels pXRF bestätigt

- Analyseergebnisse von Diamantkern dieses Bohrlochs sind noch ausstehend. Ein zweites Diamantbohrloch bei Godley wurde abgeschlossen, wobei die interpretierten Ergebnisse noch ausstehend sind.

- Diamantbohrloch nutzte früheres RC-Bohrloch auf 115 m als Bohrkragen, das 100 m einer Mineralisierung mit durchschnittlich 0,15 % Nickel in 15 m Tiefe durchschnitten hatte. Dies erhöhte die gesamte bekannte mineralisierte Zone auf 375 m.

- pXRF-Ergebnisse des Diamantbohrlochs verdeutlichen die beträchtliche Höffigkeit der Region und das Potenzial für eine Nickelsulfidmineralisierung im gesamten Großraum des Projekts Mons.

Nimy Resources (ASX: NIM) freut sich bekannt zu geben, dass das Explorationsprogramm 2022 bei seinem Nickelprojekt Mons in Western Australia (Abb. 1) vielversprechend begonnen hat.

Im Rahmen der vorläufigen Interpretation des Kerns des ersten Diamantbohrlochs (NRDD0001) in Zone A des Erkundungsgebiets Godley (Abb. 2 und 3) wurden zusätzliche 275 m mit ultramafischem Komatiit identifiziert, das Sulfid enthält.

Dieses Diamantbohrloch stellt die tiefste Bohrung dar, die bis dato in dieser Region durchgeführt wurde, und liefert beträchtliche stratigrafische und lithologische Daten, um das vielversprechende Mineralisierungsprofil innerhalb des ertragreichen Komatiitgangs weiter zu beschreiben.

Das Diamantbohrloch folgte auf ein früheres RC-Programm bei Godley, das drei Bohrlöcher umfasste. Das zentrale 115-m-Bohrloch NRRC002, das im Jahr 2021 gebohrt wurde, wurde als Bohrkragen für NRDD0001 verwendet.

In einer Region, in der bis dato keine Komatiite identifiziert wurden, bestätigt das erste Diamantbohrloch, dass das Gebiet Mons einen Grünsteingürtel beherbergt, der bis in eine beträchtliche Tiefe Nickel- und Kupfersulfide mit Komatiit enthält.

Die Bohrungen und pXRF-Untersuchungen des zweiten Diamantbohrlochs, NRDD0002, wurden ebenfalls abgeschlossen. Die Interpretation der Ergebnisse ist noch ausstehend.

Ian Glacken, Geological Technical Advisor von Nimy, sagte:

"Die Inspektion des Kerns und die pXRF-Ergebnisse bestätigen die beträchtliche Mächtigkeit der frischen Komatiitgänge mit Schwefel im System, die vielversprechend für eine Nickel- und Kupfermineralisierung sind. Die Magnesiumoxidergebnisse sind ausreichend hoch, um die Annahmen im unabhängigen technischen Bewertungsbericht (Independent Technical Assessment Report, ITAR) von Nimy zu bestätigen und einen Machbarkeitsnachweis für ein Modell der disseminierten Nickel-Kupfersulfid-Mineralisierung zu erbringen."

Abb. 1: Nickelprojekt Mons - Explorationszonen, einschließlich des Ziels Godley

Abb. 2: Nickelprojekt Mons - Zone A mit dem Standort des Ziels Godley

Abb. 3: Diamantbohrgerät beim Ziel Godley - NRDD0001

Vorläufige pXRF-Messwerte und die Inspektion des Bohrkerns von Bohrloch NRDD0001 weisen darauf hin, dass das Bohrloch vorwiegend aus Komatiit besteht, der von dünnen mafischen Intrusionen durchsetzt ist (für gewöhnlich 1 bis 3 m). Dies wurde durch die mit dem pXRF-Gerät gemessenen Magnesiumoxid-Messwerte bestätigt, die 279 m mit einem durchschnittlichen Magnesiumoxidgehalt von 26 % innerhalb der Komatiiteinheiten zeigen. Die Komatiitinterpretation wurde durch die Beobachtung der Mineralogie und der Gangstrukturen weiter bestätigt.

Es wurde ein pXRF-Gerät der Serie Olympus Vanta verwendet, um die Interpretation des Bohrkerns zu unterstützen und eine vorläufige Identifizierung von Nickel- und Kupfersulfiden zu ermöglichen.

Wichtiger Hinweis: Die Analyseergebnisse sind erforderlich, um die genauen Mächtigkeiten und Gehalte einer etwaigen Sulfidmineralisierung zu ermitteln. Sobald diese Ergebnisse verfügbar sind, wird das Unternehmen ein Update bereitstellen.

Weitere Analysen und Interpretationen der pXRF-Daten sind im Gange, um breite Zonen mit einer Nickel- und Kupfermineralisierung zu definieren.

Der Kern wird zurzeit fotografiert und anschließend für eine detaillierte Kernprotokollierung, einen Kernschnitt sowie für Nickel-, Kupfer-, Kobalt-, Eisen- und Schwefelanalysen an einem anderen Standort vorbereitet. Sobald die detaillierten Analysedaten vorliegen und die Ergebnisse interpretiert wurden, werden Updates bereitgestellt werden.

Technische Details zum Ziel Godley

Das Diamantbohrloch NRDD0001 begann bei 115 m nach dem Bohrkragen des RC-Bohrlochs NRRC002 und durchschnitt ultramafisches Gestein mit hohem Magnesiumoxidgehalt ab 15 m bis zum Ende des Bohrlochs bei 115 m. Details der Bohrkragen sind in Tab. 1 und Abb. 4 dargestellt.

Tab. 1: Bohrlochdaten für Godley

Bohrloch-ID MGA-Bohrkragenkoordinaten* Tiefe EdB (m) Bohrlochausrichtung Ostwert Nordwert Höhe Neigung Peilung NRDD0001 659.915 6.674.207 425 412,7 -90° 000° NRDD0002 659.915 6.674.207 425 516,8 -70° 330° NRRC002 659.915 6.674.207 425 115 -90° 000° * Ungefähre Bohrkragenkoordinaten anhand des tragbaren GPS-Geräts. Die Bohrkragen werden am Ende des Bohrprogramms untersucht.

Abb. 4: Zielgebiet Godley, einschließlich früherer RC-Bohrungen und Standorte der Diamantbohrkragen

Das Intervall in Bohrloch NRRC002 ergab 100 m mit 0,15 % Nickel und 21 % Magnesiumoxid, mit einem maximalen Nickelwert von 2.000 ppm (0,2 %) und einem maximalen Magnesiumoxidwert von 34 %. Das Intervall wurde (mittels Beobachtung und geochemischer Beschreibung, einschließlich Analyse) als Komatiit interpretiert. Details zu den Abschnitten von NRRC002, die bis dato noch nicht bekannt gegeben wurden, finden Sie in Tab. 2 unten. Vollständige Details zu den Probennahmen, der Probenaufbereitung und der Analyse des RC-Bohrlochs NRRC002 sind im Anhang angegeben.

Das Diamantbohrloch NRDD0001 wurde in Auftrag gegeben, um die Tiefe, die Ausrichtung und die Mineralisierung des Komatiitgangs zu erproben, der in den ursprünglichen RC-Bohrungen identifiziert worden war. Der Komatiit setzte sich bis in eine Tiefe von 390 m fort und das Bohrloch bewegte sich in eine darunter liegende felsische Einheit (mit visueller Interpretation als Granit oder Pegmatit), die anschließend auf weiteren 22,7 m bebohrt wurde.

Ein zweites Bohrloch, NRDD0002, wurde vom selben Bohrstandort aus mit einer Ausrichtung von 330° Azimut und 70° Neigung in Richtung des bereits zuvor identifizierten leitfähigen Fixed-Loop-Abschnitts gebohrt (Abb. 5). Dieses Bohrloch wurde abgeschlossen und die vorläufigen (pXRF)-Ergebnisse dieses Bohrlochs werden veröffentlicht werden, sobald die Daten verfügbar sind. Die Details der Fixed-Loop-EM-Untersuchung wurden im ITAR von Nimy beschrieben, der dem Prospekt des Unternehmens beiliegt.

Abb. 5: Leitfähige Abschnitte der Fixed-Loop-EM-Untersuchung bei den Zielen Godley und Dease in Zone A

Zusammen mit den Daten von NRDD0001 wurde das zweite Bohrloch konzipiert, um den Basalkontakt des Komatiits zu durchschneiden und die lokale und regionale Ausrichtung aller mineralisierten Zonen innerhalb der Komatiitsequenz zu ermitteln.

Zukünftiger Arbeitsplan

Der unmittelbare Arbeitsplan des Unternehmens umfasst Folgendes:

- Die Godley-Bohrlöcher sollen protokolliert, interpretiert und mittels branchenüblicher Techniken analysiert werden.

- Zusätzliche geochemische und petrografische Testarbeiten sollen an ausgewählten Abschnitten des Bohrkerns durchgeführt werden, um die Mineralogie und die Mineralisierungsarten in jeder einzelnen verborgenen anomalen Zone mit höheren Nickel- und Kupfergehalten zu ermitteln.

- Beide Bohrlöcher sollen geprüft werden, um die stratigrafische Ausrichtung des ultramafischen Komatiitgangs, die lithologischen Verbindungen der mineralisierten Zonen sowie die strukturelle Ausrichtung des Basalkontakts zu ermitteln.

- Moving Loop EM- (MLEM)- und Downhole EM- (DEM)-Untersuchungen werden im Zielgebiet Godley durchgeführt werden.

- Die aktuellen und historischen Daten werden kombiniert und zur Planung weiterer Explorationsphasen im Zielgebiet Godley verwendet werden.

Diese aktualisierten Daten werden weiterhin für die Aktualisierung des Explorationszielermittlungsmodells für Mons und der Pipeline an Explorationszielen verwendet werden.

Zusammenfassung der bedeutsamen Abschnitte in NRRC002

Die bedeutsamen Abschnitte im RC-Bohrloch NRRC002 wurden bis dato noch nicht veröffentlicht. In Tab. 2 unten sind die bedeutsamen Abschnitte auf Basis von chemischen Analysen (XRF, siehe Anhang) im Detail angegeben. Es wurde ein Cutoff-Gehalt von 1.000 ppm Nickel (0,1 %) angewendet, um das Vorkommen einer anomalen Mineralisierung widerzuspiegeln und das Explorationsstadium zu berücksichtigen. Details zu den RC-Bohrungen, Probennahmen und Analysetechniken sind in der Tab. 1 im Anhang angegeben.

Tab. 2: Bohrloch NRRC002 - bedeutsame Abschnitte

Von (m) Bis (m) Intervall (m) Ergebnisse 12 72 60 1.537 ppm Nickel, 22,4 % Magnesiumoxid 76 115 39 1.337 ppm Nickel, 25,6 % Magnesiumoxid

Über Nimy Resources und das Nickelprojekt Mons

Nimy Resources ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit der Vision, ein wirtschaftliches Nickelsulfidprojekt in einer erstklassigen Rechtsprechung (Western Australia) auf verantwortungsvolle Weise zu entdecken und zu erschließen.

Nimy Resources hat die Erschließung des Projekts Mons, eines regionalen Landpakets, das aus zwölf Konzessionsgebieten besteht und eine Fläche von 1.761 km² entlang eines 80 km langen, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Streichens abdeckt (Abb. 6), priorisiert.

Mons liegt 140 km nördlich von Southern Cross und umfasst die Nickelregion Karroun Hill am nördlichen Ende des weltberühmten Nickelgürtels Forrestania. Mons weist ein äußerst ähnliches geologisches Umfeld auf wie das südliche Ende des Gürtels Forrestania und der Nickelgürtel Kambalda.

Das Projekt befindet sich innerhalb umfassender ertragreicher Komatiitsequenzen im Kambalda- und Mt.-Keith-Stil innerhalb des Gebiets Murchison aus dem Archaikum des Terrans Youanmi des Kratons Yilgarn.

Abb. 6: Standort und Konzessionsgebiet von Nimy für das Nickelprojekt Mons

Zur Veröffentlichung genehmigt durch das Board of Directors von Nimy Resources Limited

Unternehmenskontakt

Nimy Resources Limited

Christian Price

Managing Director

mailto:info@nimyresources.com.au

(08) 9261 4600

Kontakt für Investoren & Medien

Read Corporate

Paul Armstrong

mailto:info@readcorporate.com.au

(08) 9388 1474

Erklärung der sachkundigen Person

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Ian Glacken, einem Vollzeitmitarbeiter von Snowden Optiro Limited, zusammengestellt wurden. Herr Glacken ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und verfügt über ausreichende Erfahrung in der Tätigkeit, die er ausübt, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe Dezember 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) zu gelten. Herr Glacken erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Projekte von Nimy Resources Limited. Aussagen über Bergbaureserven und -ressourcen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, da sie Schätzungen beinhalten, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Annahmen, Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen gemacht werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Annahmen, Meinungen und Schätzungen ändern oder andere zukünftige Entwicklungen widerspiegeln sollten.

