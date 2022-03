Jacksonville, Florida, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Als einer der größten Anbieter von WooCommerce-Plugins hilft YITH seinen Kunden, digitale Schaufenster auf der ganzen Welt zu erweitern.Newfold Digital, ein führender Anbieter von Web- und Handelstechnologien, hinter dem die Clearlake Capital Group, L.P. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Clearlake") und die Siris Capital Group, LLC (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Siris") stehen, hat YITH übernommen, einen der größten unabhängigen Anbieter und Entwickler von WooCommerce-Plugins und -Themes für WordPress, einem freien und quelloffenen Content-Management-System. Die Details des Deals wurden nicht bekannt gegeben.Mit fast 2,3 Millionen aktiven Installationen und mehr als 100 Plugins, die die meisten E-Commerce-Anforderungen fachmännisch lösen, ermöglicht YITH seinen Kunden den Aufbau und das Wachstum von WooCommerce Online-Shops. WooCommerce ist die weltweit führende Open-Source-E-Commerce-Software, die 22 % der 1 Million größten E-Commerce-Anlagen der Welt betreibt."Für Unternehmen überall auf der Welt ist E-Commerce zu einer Notwendigkeit geworden, um auf dem heutigen Marktplatz zu bestehen. Unsere fast 7 Millionen Kunden benötigen nicht nur Online-Storefronts, sondern auch fortschrittliche Funktionen zur Unterstützung ihrer spezifischen Nischen, von erweiterten Produktkatalogfunktionen bis hin zu Geschenkkartenlösungen", sagte Sharon Rowlands, CEO von Newfold Digital. "Die beeindruckende Bibliothek von YITH mit zuverlässigen WooCommerce-Plugins wird unseren Kunden bei ihren E-Commerce-Lösungen im Jahr 2022 helfen.""Newfold Digital ist ein führendes Unternehmen im Bereich WordPress und WooCommerce, und wir freuen uns, dass wir uns ihrem wachsenden Geschäft anschließen können", sagte Nando Pappalardo, CEO von YITH. "Unsere Mission, Online-Verkäufer auf der ganzen Welt zu unterstützen, wird unter Newfolds Führung fortgesetzt und wir werden neue Innovationen vorantreiben, um dem veränderten Verbraucherverhalten gerecht zu werden. Mit dem Beitritt von YITH zu Newfold Digital werden wir die Plugin-Bibliothek weiterhin pflegen und unser Versprechen der Zuverlässigkeit einlösen, wie wir es schon seit Jahren tun.""YITH bringt eine Fülle von E-Commerce-Expertise mit und wir freuen uns, das Team bei Newfold Digital willkommen zu heißen", so James Pade, Partner bei Clearlake, und Tyler Sipprelle, Geschäftsführer bei Siris.Informationen zu Newfold DigitalNewfold Digital ist ein führendes Unternehmen für Web- und Handelstechnologie, das weltweit fast 7 Millionen Kunden betreut. Gegründet im Jahr 2021 durch den Zusammenschluss der führenden Webdienstleister Endurance Web Presence und Web.com Group, umfasst unser Markenportfolio Bluehost, CrazyDomains, HostGator, Network Solutions, Register.com, Web.com und viele andere. Wir helfen Kunden jeder Größe beim Aufbau einer digitalen Präsenz, die Ergebnisse liefert. Mit unserem umfangreichen Produktangebot und unserem persönlichen Support sind wir stolz darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Anforderungen an die Online-Präsenz zu erfüllen. Erfahren Sie mehr über Newfold Digital unter Newfold.com.Informationen zu YITHYITH ist der erste weltweite unabhängige Marktplatz für WooCommerce-Plugins. Im Gegensatz zu anderen Marktplätzen entwirft, entwickelt, pflegt und unterstützt YITH seine Bibliothek mit über 100 kostenlosen und erstklassigen WooCommerce-Plugins und gewährleistet so Jahr für Jahr Zuverlässigkeit. Alle Plugins werden über ein urheberrechtlich geschütztes Framework entwickelt, das 100 %ige Kompatibilität zwischen den Plugins und die neuesten WordPress-Technologien für fortschrittliche Funktionen gewährleistet, die Online-Händler für den Aufbau und das Wachstum ihres Geschäfts benötigen. Erfahren Sie mehr über YITH auf Yithemes.com.Informationen zu ClearlakeClearlake Capital Group, L.P. ist eine 2006 gegründete Investmentgesellschaft, die integrierte Geschäftsbereiche in den Bereichen privates Beteiligungskapital, Kredite und andere damit verbundene Strategien betreibt. Mit einem sektororientierten Ansatz versucht das Unternehmen, mit erfahrenen Managementteams zusammenzuarbeiten, indem es geduldiges, langfristiges Kapital für dynamische Unternehmen bereitstellt, die von Clearlakes Ansatz zur operativen Verbesserung, O.P.S.®, profitieren können. Die Hauptzielsektoren des Unternehmens sind Technologie, Industrie und Konsumgüter. Clearlake verwaltet derzeit ein Vermögen von über 60 Milliarden US-Dollar, und seine Senior Investment Principals haben über 300 Investitionen geleitet oder mit geleitet. Das Unternehmen hat Büros in Santa Monica und Dallas. Weitere Informationen finden Sie unter www.clearlake.com und auf Twitter @Clearlake.Informationen zu SirisSiris ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in erster Linie in ausgereifte Technologie- und Telekommunikationsunternehmen mit unternehmenskritischen Produkten und Dienstleistungen investiert, die sich Veränderungen in der Branche oder anderen grundlegenden Änderungen gegenübersehen. Die Entwicklung von urheberrechtlich geschütztem Research zur Identifizierung von Chancen und die umfassende Zusammenarbeit mit den Executive Partnern und Beratern sind ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes von Siris. Die Geschäftsführungspartner und Berater von Siris sind erfahrene Führungskräfte aus dem operativen Bereich, die aktiv an den wichtigsten Aspekten des Transaktionszyklus beteiligt sind und dabei helfen, Chancen zu erkennen und den strategischen und operativen Wert zu steigern. Siris hat seinen Sitz in New York, Silicon Valley und West Palm Beach und hat insgesamt fast 6 Milliarden US- www.siris.com.corporatecommunications@newfold.comjhurson@lambert.comMedienkontakt:Für Newfold Digital:Emily Watkinscorporatecommunications@newfold.comFür Clearlake:Jennifer HursonLambert & Co.845-507-0571jhurson@lambert.comFür Siris:Dana Gorman / Blair HennessyAbernathy MacGregor212-371-5999dtg@abmac.com / bth@abmac.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1593752/Newfold_Digital_Logo.jpgOriginal-Content von: Newfold Digital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157969/5173426